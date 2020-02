Koronavirus zabil už přes tisíc lidí. Do Číny dorazil tým odborníků

Koronavirus má v současné době na svědomí 1016 životů. Jen za pondělí stoupl počet obětí o 108, všechny jsou z provincie Chu-pej. Počet nových infekcí se však od neděle snížil téměř o pětinu. Přibylo 2478 nakažených, tedy méně než v neděli. Celkový počet infikovaných pacientů tak v Číně stoupl na 42 638.

V úterý dorazili do Číny odborníci ze Světové zdravotnické organizace (WHO), aby pomohli dostat pod kontrolu nákazu koronavirem z Wu-chanu poté, co počet obětí přesáhl hranici jednoho tisíce mrtvých.

Generální ředitel organizace WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus řekl, "že tým v Pekingu položí základy většímu mezinárodnímu týmu, který se k nim připojí co nejdříve,“ uvedl zpravodajský portál CNN.