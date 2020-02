Bouře Sabine prošla Británií, Evropa ruší lety, sportovní zápasy, veřejné akce

Příchod ničivé bouře Sabine se na našem území očekává v neděli po 22. hodině. Co nás čeká, dost reálně ukazují záběry z Británie, kde zuří již nyní. Nepodceňují ji ani němečtí sousedé, kde má během neděle a pondělí udeřit také.

Bouři o síle až 144 km/h pocítilo naplno hned ráno britské pobřeží a zejména Skotsko a Irsko, celá Británie je v obavách a zpřísňuje bezpečnostní opatření. Skotsko takový orkán nezažilo posledních sedm let, v Irsku je bez proudu na šest tisíc domácnostní. Země proto vydala varování před povodněmi, zrušen byl i provoz několika trajektů a vlaků. Marně čekají cestující i na své lety, zejména v těch vnitrostátních došlo k velkému rušení.

Orkán, který v Británii označují jako Ciara, leteckou dopravu sice komplikuje, na druhou stranu dopomohl několika letům k neuvěřitelným rekordům. Například let aerolinky British Airways z NewYorku do Londýna, který přistál na londýnském letišti Heathrow před pátou ranní, zabral pouhé čtyři hodiny a 56 minut. Obvykle let trvá zhruba sedm hodin, letadlo chvílemi dosahovalo rychlosti přes 1300 kilometrů v hodině.