Český průmysl se v loňském roce propadl (6.2.2020)

"Českému průmyslu škodí zpřísňování emisních limitů a dalších ekologických regulací. Pro udržení konkurenceschopnosti bude nutné masivně investovat do technologií šetrnějších k životnímu prostředí," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

V roce 2019 zaznamenala průmyslová produkce meziroční pokles o 0,5 procenta. K poklesu nejvíce přispěla odvětví výroba strojů a zařízení, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. Českému průmyslu se daří rozvíjet odvětví nesouvisející s automobilovým průmyslem. Přesto je naše závislost na výrobě automobilů stále příliš vysoká.



V loňském roce se dařilo odvětvím výroba elektrických zařízení, výroba základních farmaceutických výrobků a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů. Do budoucna by bylo vhodné rozvíjet high-tech výrobu, která je spojena s vysokou přidanou hodnotou a umožňuje navyšovat mzdy zaměstnancům.





Přestože průmyslová produkce zaznamenala v loňském roce pokles, tržby z průmyslové činnosti meziročně vzrostly o 1,6 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 0,4 procenta. Český průmysl je konkurenceschopný v zemích západní Evropy. Může za to relativně nízká cena práce. Do budoucna bychom se však měli zaměřit na jiné konkurenční výhody.