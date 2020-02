Informace GFŘ k novele zákona o DPH 2020 – postup při jejím neschválení

Subjekty však dle GFŘ také mohou i nadále, do nabytí účinnosti novely zákona o DPH , postupovat dle stávajících ustanovení zákona o DPH . V tomto kontextu však upozorňujeme, že obzvláště v případě dodání zboží v režimu (konsignačního) skladu může být tento postup problematický, jelikož nebudou splněny podmínky pro využití režimu ve státě určení.

GFŘ přiznává ustanovením směrnice přímý účinek a subjekty jsou tak oprávněny od 1. 1. 2020 postupovat dle jejích ustanovení. Pokud se rozhodnou takto postupovat, jsou povinny plnit i veškeré související podmínky. Konkrétně se jedná zejména o vykazování transakcí v režimu (konsignačního) skladu, kdy vzniká povinnost vykázat takováto přemístění zboží v souhrnném hlášení, kde bude uvedeno DIČ odběratele, případně nového odběratele v případě jeho změny. Tyto údaje by měly být uváděny na samostatném listu souhrnného hlášení s tím, že příslušný formulář obsahující předmětný list bude k dispozici nejpozději 20. 2. 2020 .

Příslušná novela zákona o DPH (sněmovní tisk 572), která by výše zmíněnou směrnici implementovala, však dosud nebyla schválena. Za tímto účelem vydalo aktuálně Generální finanční ředitelství informaci ve věci možného postupu.

