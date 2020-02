EET míří do finále. Projekt má stabilní většinovou podporu veřejnosti

V pátek 1. května dojde k náběhu závěrečné fáze elektronické evidence tržeb a tím i završení celého projektu. EET tak s několika výjimkami zahrne všechny zbývající sektory ekonomiky, ve kterých podnikatel přijímá hotovostí tržby.

Jako nástroj k narovnání podnikatelského prostředí EET nadále podporují dvě třetiny obyvatel (65 %). Jen o procento méně (64 %) lidí pak považuje za spravedlivé plošné rozšíření EET do všech sektorů ekonomiky. Stabilní podporu veřejnosti potvrdil výzkum agentury STEM, která na reprezentativním vzorku 1 055 obyvatel ČR starších 18 let provedla lednové šetření na téma názory a postoje k EET a jejímu rozšíření.

„Stabilní a silnou důvěru veřejnosti v pozitivní účinky EET a podporu v nastolování férového podnikatelského prostředí považuji za potvrzení správnosti naší práce. Projekt letos v květnu míří do finále, a my proto stupňujeme úsilí informovat živnostníky nejen o výhodách, ale i povinnostech z EET plynoucích,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Kontaktní informační kampaň v regionech

Ministerstvo financí ve spolupráci s Finanční správou posiluje informační infolinku, aktualizuje oficiální internetové stránky www.etrzby.cz a distribuuje edukační materiály na finančních úřadech. „S našimi partnery z řad profesních komor a asociací objíždíme kraje a regiony, kde organizujeme veletrhy, konference a semináře doplněné o výstavy pokladních zařízení. Podnikatelé si tak mohou sami osahat nabízená technická zařízení a vybrat si takové, které nejlépe odpovídá jejich potřebám,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová. Podle odhadů rezortu a na základě dat Českého statistického úřadu se může jednat až o 300 tisíc nově evidujících živnostníků.

Ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků ČR (AMSP ČR) proběhnou za účasti ministryně financí veletrhy EET s výstavami pokladních zařízení 7. 2. v Praze, 21. 2. v Ostravě, 20. 3. v Brně a 3. 4. v Liberci. S Hospodářskou komorou ČR jsou již semináře pro živnostníky v plném běhu a chystají se další nejen v největších městech, ale také třeba v Mladé Boleslavi, Znojmě, Chomutově, Břeclavi či Pelhřimově. Kompletní přehled akcí najdou zájemci v sekci Akce na webových stránkách www.etrzby.cz.

Stabilní dvoutřetinová podpora veřejnosti

Na co se v informační kampani pro živnostníky nejvíce zaměřit měl poradit v lednu realizovaný výzkum veřejného mínění agentury STEM. Rozložení základních názorů a postojů veřejnosti ohledně EET je podle závěrů výzkumu dlouhodobě stabilní a koreluje s výsledky z let 2015-2018. Dvoutřetinová většina (65 %) veřejnosti považuje zavedení EET za pozitivní opatření a rovné dvě třetiny (66 %) dotázaných uznávají přínos EET k efektivnějšímu výběru daní. Podle názoru tří pětin (60 %) veřejnosti pak EET přispívá ke svému hlavnímu cíli narovnání podnikatelského prostředí.

Elektronická evidence tržeb je od počátku koncipována jako plošné opatření s postupným náběhem, jehož hlavní cílem je zajištění férového podnikatelského prostředí v České republice a také efektivnější výběr daní. Právě vyšší daňový výnos vytváří prostor pro postupné snižování daňového zatížení. Součástí zavádění EET je proto významné snížení sazby DPH na celou řadu zboží a služeb, kde to umožňuje harmonizovaná evropská daňová legislativa. Podnikatelům tak každoročně zůstává vyšší marže v celkové hodnotě 0,8 mld. Kč. Po kompletním náběhu závěrečného rozšíření EET by to mohlo být až 4,3 mld. Kč ročně navíc ponechaných v kapsách živnostníků.

V průběhu prvních tří let fungování EET získaly veřejné rozpočty na daních a pojistných odvodech více než 33 mld. Kč navíc. Po náběhu závěrečné fáze očekáváme pro rok 2020 fiskální přínos okolo 15 mld. Kč, v dalších letech to bude 20 mld. Kč ročně. Systém od prvního dne funguje bez technických problémů a plní své ambiciózní cíle. Obavy z dlouhého čekání na účtenku v obchodech ani z hromadného ukončování podnikatelské činnosti se v žádném případě nepotvrdily. Naopak, počet živností v hostinské činnosti se od prosince 2016 zvýšil asi o 9 200.

