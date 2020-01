Fenomén kapitálových trhů roku už má své jméno: 2019nCoV

Globální spekulativní kapitál má novou hračku s poněkud nezvyklým označením „2019nCoV". Aktuální informace hovoří o dramatickém intra denním nárůstu potvrzených infikovaných osob v Číně a zvyšující se mortalitě, exportu viru po celém světě (USA, Indie, Japonsko, UK, Itálie, Německo…) a nebývalém nárůstu hodnoty farmaceutických firem, které ne vždy nutně vyvíjejí antivirotika, ale postačí, když produkují ochranné pomůcky.

Tento stav, který pomalu přerůstá z mediální paniky do veřejného šílenství výrazně poškodí nejen letecké společnosti, které houfně oznamují dočasné ukončení leteckých spojení s pevninskou Čínou, ale také velké globální řetězce poskytující rychlé občerstvení. Ty zavírají stovky svých poboček, vedle nich situace dopadá na producenty základních materiálu, jako je ocel a ropa. Naopak pro mnohé vlády je to, cynicky řečeno, vítaná situace, která může napomoci odvrátit pozornost od domácích problémů na neurčitý, neutrální, objektivně nikým nezaviněný vir, který hrozí decimací světové populace.

Makroekonomické důsledky mohou být v případě nejčernějších scénářů katastrofální, a to zejména pro Čínu, když se aktuálně hovoří o poklesu GDP v řádech desetin procent (0,4-0,6 %), což aktuálně více než nahrává D. Trumpovi, který si nemohl lepší start roku, po podepsání americko-čínské dohody (fáze 1) přát. Vnitřní tlak v Číně a současně odříznutí země od zahraničí, kdy země sousedící s Čínou uzavírají své hranice a neumožňují dopravu z regionů postižených koronavirem, umožňuje americké reprezentaci zvýšit tlak na výhodné podmínky fáze 2. Americká administrativa navíc stupňuje svůj tlak i tím, že aktuálně přirovnala cestu do Číny, z hlediska nebezpečí, k cestě do Afghánistánu, nebo Iráku.

Čína současně zrušila všechny společenské aktivity (sportovní akce, kulturní akce etc.), kde by zvýšená koncentrace lidí mohla napomoci šíření viru, což dále podporuje naši úvahu o možném silném impaktu na LOH 2020 v Japonsku.

Mezi možnými adepty, pokud nepočítáme letecké společnosti a zemědělské producenty, patří výše uvedené nadnárodní řetězce jako je Starbucks (NASDAQ: SBUX), který uzavřel více než 2000 provozoven v pevninské Číně, nebo Apple (NASDAQ: AAPL), kde hrozí výpadek v čínské produkci. Čínský retailový gigant Alibaba (NZSE: BABA), který realizuje vice než 90 % svých obchodů v Číně, by mohl také na situaci doplatit propadem Q1 výsledků.

Prodloužení této „krize“, eskalace dynamiky výskytů mimo území Číny a gradace mortality mohou mít další výrazné dopady na světové trhy. V této souvislosti se podle odhadů brokera Tradecentrum země jako Japonsko nebo Švýcarsko budou muset připravit na turbulentní pohyby na devizových trzích, když pokračující, nebo zhoršující se situace "2019nCoV" bude nadále vytvářet tlak na zhodnocování jejich národních měn, zhoršovat obchodní bilanci a vytvářet tlak na poptávku po těchto měnách, kterou však nebude možné na úrovni CB upravovat. Následný odliv obav pak naopak intenzivně v několika málo hodinách nebo dnech měny oslabí.

Zástupce Číny v OSN v pátek ve Vídni uvedl, že počet nakažených je k dnešnímu dni 9 800 a počet mrtvých byl 213.