ECB chystá přípravy na revizi své politiky (Ranní zpráva z finančního trhu)

ECB dnes nastavení měnové politiky nezmění, ale zazní pozitivní hodnocení vývoje sentimentu v uplynulých týdnech. Chystá se zahájení revize politiky ECB. Spotřebitelská důvěra v eurozóně vykáže na začátku roku zlepšení. Polské maloobchodní tržby na rozdíl od průmyslu na konci roku rostly.

Zasedání ECB výrazné změny nepřinese

Dnes přitáhne pozornost zasedání Evropské centrální banky. Změna nastavení měnové politiky se všeobecně nečeká. V následných komentářích by mohlo zaznít pozitivní hodnocení v obratu v očekávání budoucího vývoje z důvodu nižších nejistot plynoucích z obchodních válek a brexitu. Přesto je příliš brzy na jakékoliv zásadnější úpravy a to v hodnocení celkových rizik. Dále se čeká na oficiální oznámení o spuštění revize strategie ECB, což v tuto chvíli pravděpodobně kurzotvorné impulsy neposkytne. Revize by měla trvat cca 1 rok. Index spotřebitelské důvěry v eurozóně by měl na počátku roku vykázat zlepšení, když trh práce se vyvíjí příznivě, inflace je nízká a zprávy z ohledně ekonomického vývoje vypadají na počátku roku příznivěji.

V regionu budou zveřejněna o vývoji polského maloobchodu na konci loňska. Na rozdíl od výrobního sektoru se zde očekávají výrazné nárůsty. Záznam ze zasedání NBP by mohl ukázat, jak její členové smýšlí o nastavení úrokových sazeb v době, kdy inflace překvapuje směrem vzhůru. Český kalendář je prázdný. Koruna po včerejším oslabení otevírá poblíž 25,14 CZK/EUR.

Koruna oslabila, Trump připomněl, že války neskončily

Donald Trump včera v Davosu připomněl, že obchodní války rozhodně nejsou věcí minulosti, když prohlásil, že v této válce nejdříve cílil na Čínu, protože EU je těžší partner. V Itálii rezignoval šéf vládní populistické strany Pěti hvězd Luigi Di Maio, ale údajně plánuje zůstat na postu ministra zahraničí. Akciové trhy včera neměly jasný směr, nicméně dnes v asijském obchodování trhy výrazně klesaly z důvodu obav z rozšíření čínského koronaviru.

Koruna přerušila svůj posilovací výlet z minulých dnů a včera oslabila až k 25,18 CZK/EUR