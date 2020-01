Americký deficit narůstá a Washington oprašuje 20leté dluhopisy

Americké ministerstvo financí začne v tomto pololetí vydávat dluhopisy s 20letou splatností. Rozšiřuje se tak nabídka dluhopisů země, jejíž vláda hledá, jak financovat narůstající rozpočtový deficit.

Po bezrizikových cenných papírech s delší splatností a s nabídkou určitého nominálního výnosu volali hlavně institucionální investoři, kterým se nemusí žít zrovna pohodlně ve světě, kde záporné sazby nese globálně dluh za 11 bilionů USD. O 50leté splatnosti diskutovali japonští činitelé, Američané se ale podle svého prohlášení touto cestou nevydali, informovala agentura Bloomberg.

Podle analytičky Priya Misry z at TD Securities v New Yorku by se efekt novinky mohl postarat o to, že nové bondy budou zpočátku o trochu levnější. Mezi americkými 10letými a 30letými bondy je nyní velký rozdíl, takže o 20leté splatnosti bude zájem, říká Tony Farren z obchodníka s cennými papíry Mischler Financial.

Pro dvacetileté bondy přitom úplně o premiéru nejde. Ministerstvo financí tuto splatnost stáhlo v roce 1986 z nabídky a dalo přednost 30letému dluhu. Spojené státy v minulosti vydávaly i dluh se splatností do 40 let, to bylo mezi lety 1955 a 1963, a v roce 1911 prodaly dokonce 50letý dluhopis, aby mohly financovat výstavbu Panamského průplavu. Nyní nabízejí dluhopisy se splatností maximálně 30 let.

Americký roční rozpočtový schodek běží na metu 1 bilion USD, takže extrémně dlouhé splatnosti by mohly redukovat částku, kterou na vyplnění tohoto deficitu vydají daňoví poplatníci. Jedním z rizik je ale kolísání poptávky během hospodářského cyklu. Ta může být vysoká, když jsou vysoké výnosy. V horších časech, kdy Fed snižuje sazby, však může zájem vyprchávat, což tlačí výpůjční náklady vlády zase nahoru.

Jaký bude zájem?

Japonské 20leté dluhopisy nesou 0,31 % a německé jenom 0,07 %. Dříve vydané americké 30leté dluhopisy se zhruba 20 lety do splatnosti nesou zhruba 2,15 %, což naznačuje, že americký nový 20letý dluh bude nabízet výraznou prémii k papírům na srovnatelné bázi, napsal Bloomberg.

O zoufalství mezi hotovostně silnými investory lačnícími po výnosech vypovídá i jiná událost z tohoto týdne. Byla to středeční nabídka italských 30letých státních dluhopisů, která byla v objemu 7 miliard EUR, ale přilákala objednávky za zhruba 44 miliard EUR, tvrdí zdroje Bloombergu. Předešlý rekord na této duraci byl 41 miliard a byl z loňska.

Itálie je tak dalším na seznamu poskytovatelů půjček, který rozšiřuje zdánlivě neutuchající poptávka po novém vládním dluhu. Úterní prodej španělských dluhopisů přilákal rekordní zakázky, stejně tak irská emise minulý týden.

Nestabilita jde stranou

V případě italského bondu jsou investoři s kapsami nacpanými hotovostí ochotni zapomenout i na nestabilní politickou situaci v zemi. V Itálii se už tento měsíc konají regionální volby, které by mohly odebrat další podporu vládní koalici ve prospěch krajně pravicové Lize Mattea Salviniho. V době velmi podpůrné měnové politiky, stabilně slabé inflace a již zmíněného globálního balíku dluhu se záporným výnosem se ale s takovýmto rizikem musejí sžít, konstatuje Bloomberg.

Ve světě je tomu podobně. Poptávka po novém australském dluhu se splatností v roce 2024 byla na středeční aukci nejvyšší od roku 2012. U japonských pětiletých dluhopisů byla nejsilnější za zhruba pět měsíců.

Zatímco u italských 30letých bondů přišel ve středu silný zájem i ze zahraničí, nové americké 20leté dluhopisy budou pravděpodobně více lákat domácí zájemce, podotýká Bloomberg. Zahraniční investoři na loňských aukcích nakoupili v průměru méně než 9 % amerického 30letého dluhu.



O nové americké emisi se toho vzhledem k dlouhodobé strategii amerického ministerstva týkající se informování trhů zatím moc neví. Další kvartální oznámení o delších splatnostech vyjde 5. února.