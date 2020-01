Finanční svoboda: kde budou peníze vydělávat?

Kdo by nechtěl mít na účtu víc peněz. Dopřávat si delší a dražší dovolené, koupit si nemovitost bez hypotéky nebo se jednoduše nemuset starat o to, co když přijdu o práci. Kam ale peníze ukládat, aby vám vydělávali?

Spořicí účet jako železná zásoba

Peníze můžete měsíčně odkládat na spořicí účet. Je to slušný produkt pro případ, že chcete mít finance kdykoli po ruce, ale přesto ne na běžném účtu. Mnoho lidí si tam posílá finanční rezervu na horší časy, spoří na dovolenou, Vánoce a podobně. Má ho v nabídce každá banka, je velmi často bez poplatků a vámi vložené prostředky jsou do 100 000 Eur pojištěné.

Úroková sazba je rozmanitá. Od 0,2 % do cca 2 – 3 %. U těch vyšších hodnot však často počítejte s omezením typu: platí jen na první 3 měsíce, platí jen do 150 000 a pak sazba klesá na 0,5 a podobně.

O něco lépe jsou na tom některé termínované vklady, ale zde to chce skutečně sledovat nabídky bank, protože sazby se od sebe velmi liší.

Podívejte se na modelový příklad, kdybyste spořili na účtu se sazbou 1 %.

Zhodnocení měsíční úložky při úroku 1 %

Výše úložky Doba trvání (roky) 10 20 30 500,00 Kč 63 127,50 Kč 132 891,27 Kč 209 988,95 Kč 1 000,00 Kč 126 255,00 Kč 265 782,54 Kč 419 977,91 Kč 2 000,00 Kč 252 510,00 Kč 531 565,09 Kč 839 955,81 Kč 3 000,00 Kč 378 765,00 Kč 797 347,63 Kč 1 259 933,72 Kč

Investice – riskovat nebo se držet při zemi?

Jak sami vidíte, spořicí účty jsou sice bezpečným produktem, ale co se týče zhodnocení, to je prakticky nulové. Úroková sazba nepokrývá ani inflaci. Pokud chcete, aby vaše peníze něco vydělali, musíte trochu víc riskovat. Třeba zkusit některý z podílových fondů.

Naučit se správně a úspěšně investovat chce dostatek času a ideálně k ruce někoho zkušenějšího. Velmi zjednodušeně můžeme říct, že existují fondy bezpečné (ale samozřejmě bez záruky) a více rizikové. Méně rizikový fond = nižší výnos, více rizikový = větší pravděpodobnost vyššího zhodnocení.

U investic musíte počítat s tím, že každý fond má doporučenou dobu investování. Jen při jejím dodržení dosáhnete nejlepších možných výsledků.

A takto může vypadat zhodnocení při vyšším riziku.

Zhodnocení měsíční úložky při úroku 3 % (bezpečnější fondy)

Výše úložky Doba trvání (roky) 10 20 30 500,00 Kč 70 045,39 Kč 164 561,38 Kč 292 096,86 Kč 1 000,00 Kč 140 090,77 Kč 329 122,75 Kč 584 193,73 Kč 2 000,00 Kč 280 181,54 Kč 658 245,51 Kč 1 168 387,45 Kč 3 000,00 Kč 420 272,32 Kč 987 368,26 Kč 1 752 581,18 Kč

Zhodnocení měsíční úložky při úroku 5 % (rizikovější fondy)