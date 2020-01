Růst spotřebitelských cen pokračuje (Analýzy makroindikátorů)

Inflace povyrostla výš nad 3 %. Začátkem roku pravděpodobně ještě stoupne. Ekonomika ale brzdí a měnové podmínky utahuje silnější koruna. Nadále tak čekáme úrokové sazby ČNB beze změny.

Spotřebitelské ceny na konci roku v průměru vzrostly o 0,2 % a meziroční míra inflace tak poskočila o desetinku výš na 3,2 %. To bylo plně v souladu s naším odhadem a desetinku nad očekáváním trhu. Současná inflace je 0,3 procentního bodu nad prognózou ČNB. Ceny v prosinci byly taženy vzhůru především dražšími potravinami, elektřina zdražila o 0,8 % a zvyšovaly se i ceny automobilů v průměru o 0,9 %. Snížily se naopak ceny vína, mlékárenských výrobků a také ceny u čerpacích stanic. Jádrová inflace bez cen potravin a energií dle našich propočtů mírně vzrostla na 2,5 %. Meziměsíční sezónně očištěná anualizovaná jádrová inflace činí podobně jako v listopadu přibližně 2,1 %.¨

Meziměsíční vývoj cen lze popsat takto: 0,2 % = 0,2 potraviny + 0,1 bydlení a energie - 0,1 alkohol a tabák

Meziroční vývoj cen lze rozložit takto: 3,2 % = 1,3 bydlení a energie + 0,8 potraviny + 0,3 stravování a ubytování + 0,2 alkohol a tabák + 0,2 rekreace a kultura + 0,1 zdraví + 0,1 bytové vybavení + 0,1 doprava - 0,1 pošty a telekomunikace + 0,2 ostatní

Proinflační působení domácí ekonomiky slábne. Data z reálné ekonomiky ukazují hospodářské zpomalení, které by se opožděně mělo projevit i na trhu práce. Posílení koruny navíc v současnosti utahuje měnovou politiku mírně více, než s čím prognóza ČNB počítá. Argumenty proti zvyšování úrokových sazeb jsou dle našeho názoru stále dost silné na to, aby k dalšímu zvýšení sazeb nedošlo. Nicméně to, jak bude vycházet inflace v nejbližších měsících, může ještě uvažování některých členů bankovní rady změnit. Je pravděpodobné, že meziroční míra inflace na začátku roku povyroste ještě mírně výš a vrcholit dle naší prognózy bude v únoru poblíž 3,4 %.

I přes cenový růst se ovšem český spotřebitel nemá zle, jak doložily dnes zveřejněné údaje o vývoji maloobchodních tržeb, které dál slušně rostou. Listopadové maloobchodní tržby se po očištění o handicap jednoho pracovního dne zvýšily o 3,7 %. Ve srovnání s tržním konsenzem pozitivně překvapil především maloobchod včetně prodejů aut. Prodej automobilů v listopadu vzrostl o 3,0 % ve srovnání s říjnovými 1,2 %.

Za celý rok 2019 dosáhla inflace 2,8 % a pro letošek pravděpodobně dosáhne podobné výše.