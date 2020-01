Česká ekonomika v závěru roku znatelně zpomalila (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Geopolitika hraje na finančních trzích prim i po snížení rizika brexitu bez dohody či příslibu D. Trumpa, že v polovině měsíce podepíše první část obchodní dohody s Čínou. Novým epicentrem krize se stal Irán/Irák a Severní Korea. Ekonomická data potvrdí silný americký trh práce, postupně se stabilizuje ekonomická situace v eurozóně. Tuzemská data z konce roku potvrdí významné ochlazování, zejména v průmyslu. Listopadové statistiky průmyslové a stavební produkce i vývozní a dovozní dynamiky bude navíc opticky zhoršovat o jeden den nižší pracovní fond. Prosincový podíl nezaměstnaných pak vystřelí, převážně kvůli sezónnosti. I tady ale již bude patrné, že se situace na trhu práce otáčí, to nejlepší má za sebou.

Americké ekonomice se v závěru roku dařilo

Americký dolar vstoupil úspěšně do roku 2020, za jeho silou stojí zejména geopolitika a jeho postavení měny bezpečného přístavu. Tento týden přinese z obou stran Atlantického oceánu spíše příznivější data, což by ve finále mělo pomoci spíše euru. Očekáváme zlepšení prosincových indikátorů důvěry z dílny Evropské komise, zvýšení inflace či konečně povzbudivější data německých podnikových objednávek. Významné snížení americké bilance zahraničního obchodu naznačuje lepší výsledek HDP za Q4 19. Původně jsme čekali mezičtvrtletní anualizovaný růst 1,2 % až 1,4 %, nyní to vypadá na 2,0 % až 2,2 %. Data z amerického trhu práce zůstávají robustní, počet nově vytvořených pracovních míst byl ale zřejmě slabší.

Domácí data koruně do noty hrát nebudou

Ekonomické ukazatele z reálné ekonomiky, které budou tento týden publikovány, by koruně nahrávat rozhodně neměly. Z pohledu ČNB budou argumentem pro to, úrokové sazby nezvyšovat. Data potvrdí, že recese německého průmyslu naší ekonomiku v závěru roku sice se zpožděním, přesto dohnala. Již zveřejněný prosincový PMI ukázal na výrazné zhoršování situace v českém průmyslu, jak pokud jde o produkci a objednávky, tak i zaměstnanost (http://bit.ly/2SLumsY). Listopadový průmysl podle nás meziměsíčně klesl o 1,2 %, meziročně i kvůli o jeden den nižšímu pracovnímu fondu o 4,4 %. I po očištění o kalendářní variace ale předpokládáme snížení, a to o 2,5 % y/y. Nižší produkce se projeví i v bilanci zahraničního obchodu, primárně na exportní straně. Tempo meziročního zvyšování přebytku tak dále zpomalí. Vývozní a dovozní dynamika pak bude též negativně poznamenána o jeden den nižším počtem pracovních dní ve srovnání s předloňským listopadem. Prosinec pak je typicky ve znamení negativní sezónnosti na trhu práce. I po sezónním očištění již ale můžeme vidět první známky zvyšující se nezaměstnanosti.

Zaostřeno na dnešek

Evropský PMI z průmyslu na dně

Očekáváme vylepšení finálního čtení kompozitního PMI v eurozóně. Za tím by měla stát již v minulém týdnu publikovaná vzestupná revize průmyslové části indexu. To dává naději, že to nejhorší mají evropští průmyslníci za sebou. Mírnou vzestupnou revizi čekáme i v sektoru služeb, hlavně kvůli Itálii a Španělsku. Vývoj kompozitního PMI během Q4 19 je konzistentní s růstem ekonomiky eurozóny o 0,1 % q/q.

Dolar vstoupil do roku 2020 impozantně, zrovna tak koruna

Za první dva obchodní dny letošního roku euro vůči dolaru ztrácelo více než dvě třetiny procenta, v závěru páteční seance ale část svých ztrát vymazalo. Navázalo tak na loňský výsledek, kdy společná evropská měna ztratila celkově zhruba dvě procenta, hlavně kvůli slabé výkonnosti v prvních třech čtvrtletích roku. Zelené bankovky získaly podporu hned se vstupem do roku 2020. Americký prezident D. Trump totiž hodlá ukončit loňské trápení a 15. ledna podepsat první část obchodní dohody s Čínou. Země draka navíc v posledních měsících ukazuje na stabilizaci ekonomického vývoje, začíná sklízet plody předchozího uvolnění v měnové i fiskální politice. S rokem 2020 navíc byl oznámen další menověpolitický stimul. V závěru minulého týdne pak dolar získal díky svému statutu měny bezpečného přístavu v situaci eskalace politického rizika. Vyostření způsobil úspěšný bombový útok Spojených států na klíčového iránského generála Sulejmáního na iráckém letišti. Nicméně vývoj v závěru pátečního obchodování ukázal, že je otázkou, zda je dolar skutečně bezpečným aktivem v situaci, kdy jsou Spojené státy přímo zapojeny do konfliktu.

V úspěšném vstupu do roku 2020 pokračovala v pátek i česká koruna. Navázala tak na čtvrteční zisky, když její kurz během páteční seance atakoval hladinu 25,30 CZK/EUR, tedy nejsilnější úroveň od dubna 2017. Posílení koruny jsme se dočkali navzdory čtvrtečnímu slabému PMI z průmyslu (http://bit.ly/2SLumsY) či pátečnímu zveřejnění zápisu z posledního jednání bankovní rady. Ten totiž podle našeho vnímání (http://bit.ly/37uLBCZ) vyzněl ve srovnání s tiskovou konferencí bezprostředně po zasedání centrálních bankéřů jaké méně jestřábí. Posílení koruny tak šlo primárně na vrub pozitivnímu sentimentu na globálních trzích. Ten se však v závěru pátečního obchodování zhoršil, na což koruna odpověděla odevzdáním části předchozích zisků. Beu odezvy trhu skončilo zveřejnění výsledku státního rozpočtu za loňský rok, který jsme komentovali zde http://bit.ly/2T0drDt.