Nový stavební zákon přinese výrazné zrychlení při zachování maximální ochrany veřejných zájmů

Ve srovnání rychlosti povolovacích procesů staveb ve 190 zemích patří Česká republika mezi čtyřicítku nejhorších, vyplývá to ze zprávy Doing Business od Světové banky. Proto MMR přichází s revoluční změnou, která získání povolení výrazně zjednoduší a zrychlí. Jak pro běžné občany, tak velké investory. Cílem je povolení stavby do jednoho roku od podání úplné žádosti, včetně odvolání a přezkumu To vše při zachování ochrany všech veřejných zájmů ať již jde o památky, požární ochranu či ekologii.

MMR jednalo a jedná se všemi partnery. Rychlost získání povolení v žádném případě nebude na úkor potlačení jakýchkoliv veřejných zájmů. Co se týká památek, ochrana památek je předmětem zákona o památkové péči. Předmětem stavebního zákona je mimo jiné regulace umisťování, povolování a odstraňování staveb. Oba právní předpisy jsou součástí právního řádu České republiky, a proto spolu musí korespondovat. V rámci nového stavebního zákona jsou památkově chráněné objekty řešeny speciálně, a to v souladu s platným zákonem o státní památkové péči. V rámci integrace agend budou do Nejvyššího stavebního úřadu integrovány procesy staveb nacházejících se v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Ostatní procesy týkající se památek zůstávají v kompetenci orgánů památkové péče. Památkáři jsou při povolování staveb dotčeným orgánem, a proto stejně jako na jiné neintegrované dotčené orgány na ně dopadá jednotná úprava vyjádřit se k záměru do 30 dnů a bude na ně dopadat také fikce závazného stanoviska. Fikce závazného stanoviska je již součástí vládního návrhu novely dnes platného stavebního zákona a nový návrh stavebního zákona tento institut pouze přejímá.Veřejné zájmy z hlediska požární bezpečnosti staveb, tj. dotčený orgán na tomto úseku, nebudou integrovány do Nejvyššího stavebního úřadu. Hasičský záchranný sbor kraje, popř. u vybraných staveb Ministerstvo vnitra, v postavení dotčeného orgánu zůstávají. Tato dohoda byla učiněna již v rámci věcného záměru, a bude plně dodržena i v rámci paragrafového znění nového stavebního zákona zákona změnového. Oba zákony jsou v tuto chvíli v mezirezortním připomínkovém řízení. Co se týká změny formy písemného výstupu dotčeného orgánu, tj. že místo závazného stanoviska budou vydávat vyjádření, jako odborný podklad pro rozhodování stavebního úřadu, tato koncepční změna je v souladu se schváleným věcným záměrem nového stavebního zákona a Hasičský záchranný sbor s ní souhlasí.Přechod úředníků do nové státní stavební správy bude v souladu se zákoníkem práce , který pro případ přechodu činností z jednoho zaměstnavatele (obce, kraje) na zaměstnavatele druhého (stát) předpokládá i přechod práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Obcím současně nic nebrání u svých úředníků, kteří vysloví přání zůstat i nadále v pracovněprávním vztahu k obci či kraji jim nabídnout jinou volnou pracovní pozici, která nebude přechodem pod Nejvyšší stavební úřad dotčena.Se zástupci velkých měst MMR minulý týden řešilo územní plánování. Bude vytvořen pracovní „mini“ tým speciálně k územnímu plánování. Ten bude hledat společné průsečíky a skutečně to nejlepší řešení jak pro města, tak pro stát, a hlavně pro občany.Nový stavební zákon byl vytvořen ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. O zapojení HK ČR bylo rozhodnuto z důvodu maximálního zrychlení prací na rekodifikaci tak, aby Parlament ČR mohl schválit nový stavební zákon již za tři roky. HK ČR byla za odborného partnera zvolena jako největší představitel malých i velkých investorů proto, aby do nové úpravy stavebního práva přenesla praktické zkušenosti a již v průběhu prací mohla být nalezena co nejširší shoda na nové podobě stavebního zákona . K podobnému kroku stát v minulosti přistoupil třeba u nového občanského zákoníku. Spolupráce byla stvrzena memorandem, které bylo po jeho podepsání zveřejněno na stránkách MMR i HK ČR. Na přípravě nového stavebního zákona se však podíleli i jiné subjekty. V prvé řadě členové šesti pracovních skupin zřízených Ministerstvem pro místní rozvoj již před přípravou věcného záměru stavebního zákona a také členové Kolegia paní ministryně pro rekodifikaci veřejného stavebního práva, kteří v rámci jednání vznášeli své podněty i připomínky. Členy těchto platforem jsou zástupci dalších odborných skupin, spolků a asociací, mimo jiné obě profesní komory ČKA a ČKAIT, Svaz průmyslu , Svaz podnikatelů ve stavebnictví nebo Česká společnost pro stavební právo a v průběhu projednávání návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona byly pracovní skupiny dále rozšířeny o zástupce všech resortů.Připomínky k návrhu stavebního zákona lze zasílat celý dnešní den. Následně budou tříděny dle obsahu. Konečný počet připomínek tak bude znám v první polovině ledna 2020