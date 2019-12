Gundlach: Americké desítky půjdou nad 2% díky růstu inflace

Zakladatel DoubleLine Capital Jeffrey Gundlach míní, že výnosy amerických "desítek" brzy půjdou nad 2% díky akceleraci inflace v největší ekonomice světa.Podle Gundlacha by inflace v USA během následujících měsíců měla akcelerovat k 2,5% na roční bázi. To by následně mohlo vytáhnout výnos 10letých Treasuries nad 2% při současném poklesu jejich ceny.Americká inflace v listopadu rostla meziměsíčně o 0,3% při růstu jádrové složky o 0,2% respektive 2,3% meziročně.Pokud by americká ekonomika začala oslabovat, což se ovšem zatím zdá nepravděpodobné, mohlo by to výnos klíčových desítek vytáhnout velice rychle směrem k 3,25%.