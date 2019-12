Revoluce na železnici: cestující se musí připravit i na komplikace. Od neděle nás čekají změny v jízdních řádech i koupě jízdenek

Už v neděli 15. prosince nás čeká revoluce v jízdních řádech. V některých krajích se změní také způsob, jakým cestující nakupují jízdenky, a České dráhy chystají mírné zdražení. Podívejte se, co bude jinak zrovna ve vašem regionu. Největší změnu pocítí obyvatelé Jihomoravského, Zlínského, Ústeckého, Olomouckého, Plzeňského a Libereckého kraje. Tamní vedení totiž rozhodlo o tom, že regionálním dopravcem nebudou jen České dráhy, ale vlaky budou provozovat i soukromí dopravci RegioJet, Leo Express, Arriva a další. Pro pasažéry to znamená obrovské komplikace, pokud budou cestovat napříč několika kraji a nepůjde o dálkový spoj. Žádnou jednotnou jízdenku pro různé totiž nekoupí. Stejně tak si samozřejmě na webových stránkách Českých drah nevyhledají konkurenční spoje. Budou proto muset více plánovat. Výjimkou jsou dálkové spoje a rychlíky, které bude provozovat jeden dopravce. České dráhy v tomto případě soukromníci nově nahradí na tratích mezi Prahou a Turnovem, Kolínem a Šluknovem, Brnem a Bohumínem či Prahou a Českými Budějovicemi. Další novinkou je to, že na více než 100 nádražích přestane fungovat prodej jízdenek. Ty, které si nebudete moci koupit přes internet, tak pořídíte jen u průvodčího. A České dráhy také chystají mírné zdražení - o 2,5 procenta, což odpovídá inflaci. Přehled změn po krajích: Praha a Středočeský kraj Hlavního města a Středočeského kraje se dotknou především změny v dopravcích na dálkových a rychlíkových spojích. Povede to ke zmatečným situacím i co se týče regionální dopravy. Některé rychlíky, které budou nově provozovat soukromí dopravci, totiž jezdí jen ve všední dny. O víkendu je nahrazují spěšné nebo osobní vlaky, které budou obsluhovat České dráhy. A tak zatímco od pondělí do soboty se kolem sedmé ráno svezete třeba z Prahy do Rakovníka s Arrivou, v neděli na vás bude čekat vlak ČD. U některých linek se pak bude lišit i odjezdová stanice v Praze - například na trati mezi Prahou a Mladou Boleslaví. Jihočeský kraj V Jihočeském kraji zůstávají regionálním dopravcem České dráhy. Ty zavedou spěšné vlaky na tratích Strakonice - Písek - Tábor a Jindřichův Hradec - České Budějovice. Na trase mezi Pískem a Budějovicemi spoje přibydou, stejně jako mezi Táborem a Bechyní. Plzeňský kraj Také v Plzeňském kraji budou linky provozovat ČD. Nově budou jezdit vlaky na trati z Poběžovic do Staňkova na Domažlicku. Více spojů přidají Dráhy na tratě mezi Klatovy, Plzní a Rokycany. Některé vlaky prodlouží svou trasu - například ten z Horažďovic do Sušice pojede až do Klatov a ten z Plzně do Nepomuku skončí až ve stanici Horažďovice předměstí. Karlovarský kraj V karlovarském regionu se příliš změn neplánuje. Rozložení dopravců zůstává stejné, kromě ČD tady jezdí ještě společnost GW Train Regio. Místo některých spěšných vlaků pojedou rychlíky, pro cestující to ale téměř nic neznamená.

V tomto kraji už České dráhy o část linek přijdou. Trať Osek - Rakovník a Jirkov - Lužná bude provozovat společnost Länderbahn. Mezi Žatcem a Mostem, Ústím a Děčínem přes Velké Březno a Ústím a Mostem přes Bílinu bude jezdit RegioJet. Zbývající trasy zůstávají Drahám, RegioJet zajistí posilové spoje.

V Ústeckém kraji bude fungovat ještě jeden dopravce - AŽD. Jeho vlaky budou jezdit mezi Litoměřicemi a Mostem. České dráhy ale zůstávají v regionu největším dopravcem, obsluhují 70 procent spojů.

České dráhy budou muset částečně uvolnit místo Arrivě, která bude obsluhovat vlaky na lince z Liberce před Turnov až do Lomnice nad Popelkou a z Železného Brodu do Tanvaldu. Na trase z Liberce do Hrádku nad Nisou a dále až do Drážďan bude nadále jezdit Länderbahn. Na zbylých trasách operují Dráhy.

Královéhradecký kraj

Cestující jistě uvítají posílení spojů mezi Chocní a Náchodem, které bude navazovat na rychlíky z Prahy, jezdící nově pětkrát denně. To se dotkne i sousedního Pardubického kraje. O víkendu bude jezdit více vlaků mezi Hradcem Králové a Trutnovem, v sezóně posílí spoje z Trutnova do Královce a dále do Polska.

Pardubický kraj

Pardubický kraj si na obsluhu vlakových spojů na Orlickoústecku objednal Leo Express. Lidé s ním budou jezdit na trati z Ústí nad Orlicí do Mlýnického Dvora, z Dolní Lipky do Hanušovic a také mezi Prahou a Lichkovem dále do Polska. U Českých drah je největší změnou vyšší počet spojů z České Třebové do Letovic.

Kraj vytváří nový integrovaný systém Veřejné dopravy Vysočina, díky kterému by měly být lépe provázány vlakové a autobusové spoje. Od března by na nich mělo být možné cestovat jen s jednou jízdenkou. Pokladny ale zůstanou jen ve 12 vlakových stanicích.

Od poloviny prosince cestující pocítí především posílení spojů mezi Havlíčkovým Brodem, Jihlavou a Slavonicemi a také mezi Havlíčkovým Brodem a Světlou nad Sázavou. Více vlaků bude jezdit i na trati Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě.

Cestující na jižní Moravě čekají změny především v nákupu jízdenek. Zatímco uvnitř v regionu budou moci jezdit jen na krajské lístky, na mezikrajské spoje si budou moci zakoupit jízdenku Českých drah. Na lince Brno - Bohumín bude místo národního dopravce jezdit RegioJet.

Vlaky se nově vrátí na trať Hrušovany u Brna - Židlochovice, kde nejezdily pravidelně od konce 70. let. Do Židlochovic budou zajíždět třeba některé spoje z Tišnova, které dosud končily v Břeclavi.

Olomoucký kraj

Také v tomto kraji funguje Integrovaný dopravní systém, pod jehož jízdenky budou spadat i rychlíky a část expresních vlaků. Kraj bude navíc spravovat část vlakové dopravy i ve Zlínském (Hranice na Moravě - Vsetín) a Jihomoravském kraji (Nezamyslice - Vyškov na Moravě).

Moravskoslezský kraj

Ani v Moravskoslezském kraji se toho příliš nemění. Na trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem zůstává dopravce GW Train Regio, na zbytku tras jezdí České dráhy. Posílit by mělo spojení mezi Ostravou a Štramberkem.

Ve Zlínském kraji bude systém jízdenek podobný jako v tom Jihomoravském. Po regionu si budou muset lidé kupovat krajské jízdenky a nebude tu platit tarif Českých drah. Ty na trati z Velkých Karlovic do Bylnice a z Bylnice do Luhačovic nahradí Arriva, která navíc spolupracuje s Leo Expressem. Například na Vsetínsku pak některé spoje pojedou častěji.