Online účet u dodavatele energií vám pomůže udržet výdaje pod kontrolou

Internetové bankovní konto považujeme už za samozřejmost. Ani při výběru dodavatele energií by však možnost spravovat si svůj zákaznický účet online neměla hrát vedlejší roli.

Nejste si jistí, jestli máte zaplacené správně všechny zálohy? Potřebujete změnit způsob jejich úhrady? Chcete oznámit nové kontaktní údaje? Kvůli těmto maličkostem se vám většinou nechce hned volat na zákaznickou linku nebo běhat do zákaznického centra. Ideální je, pokud si můžete vyřídit tyto záležitosti online, prostřednictvím tzv. „webové kanceláře“.

Na rozdíl od kamenných poboček nebo zákaznických linek, má webová kancelář otevřeno čtyřiadvacet hodin denně, takže vše můžete řešit v klidu z pohodlí domova. A to tehdy, kdy se to hodí právě vám, třeba večer nebo o víkendu.

Například klienti Bohemia Energy mají díky webové kanceláři kdykoli k dispozici přehled o svém zákaznickém účtu. Najdou zde detaily odběrného místa a jeho spotřebu, historii požadavků, mají přístup ke všem vystaveným fakturám i aktuálním ceníkům.

A samozřejmě zde mohou řadu svých požadavků přímo vyřídit. Nejčastěji zde zadávají samoodečty, mění si výši záloh nebo způsob vracení přeplatku, kupříkladu ze složenky na bankovní účet. Nově nyní ve webové kanceláři nabízíme možnost zaplatit za spotřebovanou energii jednoduše platební kartou.

Samoodečet na přelomu roku ideálně online

Webová kancelář je vhodná kupříkladu pro nahlášení samoodečtu na přelomu roku. Od 1. ledna se totiž zpravidla mění regulovaná část ceny energií, tedy ta část, jejíž cenu stanovuje Energetický regulační úřad. A někteří dodavatelé upravují ke stejnému datu i neregulovanou část.

Spotřeba celého fakturačního období se tímto rozdělí a do data změny budete mít spotřebu spočítanou podle starších ceníků, tedy zpravidla s nižšími cenami. Nové, většinou vyšší ceny, budou uplatněny až na spotřebu od data zvýšení. Pravidelné vyúčtování totiž většina spotřebitelů nedostává na konci roku, ale termín je různý. Závisí na lokalitě a je určen provozovatelem distribuční soustavy.

Příklad: V případě, že dojde od 1. 1. 2020 ke změně ceny energií, spotřeba celého fakturačního období se na přelomu roku rozdělí na období do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020. Když nahlásíte samoodečet, spotřeba do konce roku bude účtována ještě podle starých (nižších) cen a teprve od Nového roku podle nových (vyšších).

V případě novoročního samoodečtu je u elektřiny možné nahlásit stavy měřidel do konce ledna, u plynu je to do dvou týdnů, tedy zhruba do poloviny ledna. Tyto termíny upravuje legislativa, ale doporučujeme nečekat a samoodečet udělat co nejdříve.