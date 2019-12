Saudi Aramco se blíží k hodnotě 2 bilionů dolarů

"Vzhledem k aktuálnímu vývoji na trzích se hodnota ropné společnosti Saudi Aramco pohybuje kolem úrovně 1,88 bilionu dolarů. Pokud akcie budou pokračovat v dosavadním růstu, hodnota společnosti již zítra pokoří hranici 2 bilionů dolarů. To je srovnatelné se součtem hodnot společností Microsoft a Apple," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

S nejziskovější společností na světě se začalo obchodovat na burze v Rijádu. Státní ropný podnik Saudi Aramco uskutečnil historicky nejvyšší primární veřejnou nabídku akcií (IPO). Cena jedné akcie byla stanovena na 32,0 rijálu, což v přepočtu činilo 8,5 dolaru. Po otevření trhu se cena akcií zvýšila o 10 procent. To představuje maximální denní limit na burze Tadawul. Nyní se cena jedné akcie pohybuje na úrovni 35,2 rijálu, tedy přibližně 9,4 dolaru.



Na burze se prozatím bude obchodovat jen malý podíl společnosti ve výši 1,5 procenta. Díky tomu Saúdská Arábie utrží 25,6 miliardy dolarů, které bude moci investovat mimo ropný průmysl. Počet vydaných akcií se v budoucnu bude moci zvyšovat. Během následujících 30 dnů lze navýšit počet vydaných akcií o 15 procent. Nelze přitom vyloučit ani další emise akcií na burzu.





Při úpisu akcií se po vlažném zájmu v zahraničí spoléhalo především na domácí a regionální investory. Tato strategie se ukázala jako úspěšná. Nyní by bylo vhodné, aby se obchodování rozšířilo na další burzy ve světě. Tím by po akciích mohla vzrůst poptávka, protože mnoho významných investorů burzu v Rijádu vůbec nesleduje. Globální ambice Saudi Aramco jsou však zatím odloženy na neurčito. Společnost dokonce zrušila své představení v New Yorku a v Londýně.



Přestože je Saudi Aramco nejhodnotnější společností na světě, v indexu Tadawul má až druhou největší váhu o velikosti 9,7 procenta. Vyšší váhu v indexu rijádské burzy má společnost Al Rajhi Bank, která na trhu obchoduje s větší částí svých akcií, než tomu je u Saudi Aramco.