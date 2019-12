Dánsko investuje 300 mld. DKK do obřího větrného šelfového parku o výkonu 5 Temelínů

Podle agenturních zpráv Dánsko chystá projekt obřího šelfového/ostrovního větrného parku o celkovém instalovaném výkonu 10 GW, což je zhruba 5násobek JE Temelín . Celý projekt by měl stát cca 300 miliard DKK = cca 1,02 biliónu korun Podle dánského ministra pro klima a životní prostředí má větrná energie v zemi potenciál zásobovat elektřinou až 10 miliónů domácností. Dánsko má cca 6 miliónů obyvatel a vzniklé přebytky by tak mohlo vyvážet. Projekt by měl být z velké části financován ze zdrojů soukromých společnostíV současnosti jsou v Dánsku provozovány větrné elektrárny o souhrnném výkonu cca 2 GW.