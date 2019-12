Spokojený zaměstnanec aneb 6 tipů na vliv kvalitně odvedené práce

Rovněž je důležitá příjemná teplota vzduchu v kanceláři, uspořádání prostoru na pracovišti a jeho osvětlení. Stále více zaměstnavatelů začíná zjišťovat, že prostředí, v němž zaměstnanci pracují, je jedním z klíčových prvků ovlivňujícím jejich psychickou pohodu a výkon, což má velký vliv vedoucí ke zvýšení efektivity pracovníků.

Jaké faktory nejvíce ovlivňují zaměstnanecké prostředí?

Na to se nedá jednoznačně odpovědět, jedná se totiž o souhru více faktorů. Jedná se o věci, které se týkají hluku v pracovním prostředí, teploty nebo vzduchu, který dýcháme. Rovněž je důležité uspořádání prostoru a jeho vybavení. V následujících bodech si veškeré podstatné prvky rozebereme detailněji. Dozvíte se, co je třeba dělat pro to, aby se zaměstnanec cítil příjemně a komfortně.

Pro aktuální videa z oblasti práce a personalistiky odebírejte kanál Orange Academy. Vyplatí se to!

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

https://orangeacademy.cz/kurzy-personalistiky/rekvalifikacni-kurz-personalistika

Editorka: Zuzana Klímová