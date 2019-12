IPO Saudi Aramca se blíží. Zájem investorů překonal předpoklady

O IPO Saudi Aramco se mluví už od roku 2016 a zdá se, že se ho investoři už za pár dní dočkají. Informaci o tom, že státní ropná společnost dostala povolení uvést svoje akcie na domácí burze v Rijádu, potvrdil samotný největší producent ropy na světě ještě začátkem listopadu. Od té doby velcí investoři předložili podle agentury Reuters objednávky na jejich akcie v hodnotě přibližně 50,4 miliardy USD, což představuje téměř dvojnásobek původních odhadů.

Společnost plánuje upsat 1,5 procenta svých akcií, což má ropnému gigantu podle stanovené ceny za akcii vynést kolem 25,6 miliardy USD. Nabídky institucionálních investorů, kteří je mohli předkládat od 17. listopadu, však mají tuto sumu převyšovat. Postupně se blíží k ceně 60 miliard USD, kterou chce podle Financial Times z primárního úpisu akcií získat samotný Rijád.

Bloomberg informoval o více zájemcích, kteří chtějí investovat do nejočekávanějšího primárního úpisu. Nachází se mezi nimi Kuvajt, který v pondělí uvedl, že chce investovat 1 miliardu USD, nakolik podíl na akciích Saudi Aramca může mít pro zemi strategický význam. Emirát Abú Zabí měl nabídnout sumu 1,5 miliardy USD a investici v objemu od 5 do 10 miliard USD měla zvažovat i Čína. Ale tato informace nebyla až do dnešního dne oficiálně potvrzená.

Na základě celkového objemu nabídek emitent stanovil upisovací cenu akcií, která byla zveřejněná během čtvrtečního obchodního dne. Předběžné informace hovořily o rozpětí 30 až 32 SAR, cena byla nakonec stanovená na horní hranici rozpětí. To znamená, že tržní hodnota by se měla pohybovat kolem 1,7 bilionu USD. Podle informací Reuters by firma mohla využít i tzv. greenshoe opce, které umožňují počet upisovaných akcií zvýšit, což by znamenalo, že z IPO by mohla získat až kolem 29,4 miliardy USD.

Primární emise by se mohla podle předběžných informací uskutečnit 12. prosince, a to navzdory nedávným útokům na ropná zařízení Abjak a Churas ze 14. srpna 2019, které zapříčinily snížení těžby v Saúdské Arábii o 5,7 milionů barelů denně. Uskutečnění IPO je totiž klíčové z hlediska plánů korunního prince Muhammada bina Salmána, který chce snížit závislost saudskoarabské ekonomiky na příjmech z ropy.

Podnik v minulém roce dosáhl zisku 111 miliard USD, což z něho učinilo nejziskovější společnost na světě.

Původní odhad firmy hovořil o ocenění 2 bilionů USD, ale i při ocenění 1,7 bilionu překoná tržní kapitalizaci dvou současných největších firem Apple a Microsoft. Ta se aktuálně pohybuje nad hranicí 1 bilionu USD.

Euforie z očekávání IPO však domácí burze neprospívá. Do středy si odepsala celkem dvě desetiny procenta, což mohlo být způsobené tím, že se investoři drželi zpátky, aby si nechali v záloze kapitál kvůli očekávání oznámení upisovací ceny Saudi Aramco.