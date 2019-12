Koruna bude vyhlížet data z Německa

Česká měna zahajovala uplynulý týden lehce pod hranicí EUR/CZK 25,50 a do dneška stačila proti euru oslabit zhruba o 2 haléře. Vývoj jejího kurzu byl prakticky dokonale synchronizován s polským zlotým a byl tedy evidentně tažen mezinárodními událostmi. Zde za zmínku stojí data o ekonomické důvěře v eurozóně, která v souhrnu sice doznala zlepšení, nicméně v byznysu a průmyslu zůstává nepříjemně nízko. Naopak pozitivně překvapila evropská inflace, když za listopad dosáhla meziročně 1 % a její jádrová složka pak dokonce 1,3 %. V obou případech tak o 0,1 procentního bodu předčila očekávání. Od ostatních měn regionu se koruna poněkud odpoutala až v pondělí ráno, když vlivem nepříznivých hodnot českého PMI mírně oslabila.

V nejbližších dnech bude pro českou měnu významné, jak se dále vyvine ekonomická situace v Německu. Tamní tovární objednávky, které nezřídka míří i do České republiky, by měly sice meziměsíčně vzrůst, nicméně meziroční data by po očištění o vliv počtu pracovních dní měla vykázat pokles o 4,7 %. Podobně i u výkonu německého průmyslu, tedy další oblasti klíčové pro český export, trhy vyhlížejí meziroční pokles o 3,6 %. Pokud by se skutečná data od odhadů vychýlila směrem dolů, byly by to pro korunu špatné zprávy vzhledem k tomu, že její nedávné zisky byly do značné míry dány obnovenou důvěrou v zahraniční obrat k lepšímu.

Z tuzemska se v pondělí dozvíme průběžné údaje o plnění státního rozpočtu. Vzhledem k trendu pozorovanému v dosavadním průběhu roku lze předpokládat, že daňové příjmy budou nadále zaostávat za plánem. Tím by mohl být ohrožen plánovaný roční deficit, nicméně výpadek by musel být skutečně dramatický, aby zahýbal kurzem koruny. Tento potenciál naopak mají údaje o českých mzdách a maloobchodních tržbách. Rychle rostoucí mzdy a jejich následné utrácení dosud z velké části poháněly českou ekonomiku, a pokud by se tento vývoj zadrhl, na atraktivitě by ztratila i koruna.

Nová předstihová data z Číny ukazují na zlepšení vyhlídek její ekonomiky. Tamní představitelé by tak mohli zvolit neústupnější strategii pro vyjednávání dohody s USA a tím přibrzdit dosavadní nadějný vývoj. I to by pro českou měnu byly špatné zprávy.

Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.