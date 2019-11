Obchodní jednání nadále podporují pozitivní sentiment trhů (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Hlavní pozornost bude mít i nadále obchodní jednání mezi USA a Čínou. Oproti trhu však nesdílíme optimismus a výhled blížící se dohody. Předstihové ukazatele v eurozóně opět ukáží další zlepšení. V Evropské unii se ujme vlády nové složení Evropské komise. Regionální data potvrdí i nadále utažený trh práce a rekordně nízkou míru nezaměstnanosti. V závěru týdne se pak dozvíme detailní strukturu růstu zemí v regionu.

Další zlepšení předstihových ukazatelů v eurozóně

V USA bude i nadále hlavním tématem tohoto týdne pokračující vyjednávání s Čínou o možné obchodní dohodě. Trhy stále věří ve zdárný konec těchto jednání ještě v tomto roce. My však tak optimističtí nejsme. Z ekonomického kalendáře pak zaujme pouze druhý odhad amerického HDP za třetí čtvrtletí a stagnace objednávek zboží dlouhodobé spotřeby. V Evropě bude ve středu jmenováno nové složení Evropské komise v čele s Ursula von der Leyen. Dále uvidíme další zlepšení předstihových ukazatelů a mírné zrychlení inflace v Německu i v celé eurozóně.

Spotřeba domácností zůstává hlavním tahounem ekonomiky

V regionu nejprve uvidíme data z trhu práce, která potvrdí neutichající nedostatek volné pracovní síly. V Maďarsku i Polsku zůstává míra nezaměstnanosti na historicky nejnižších úrovních. V závěru týdne se pak dozvíme detailní statistiku HDP všech zemí regionu. V ČR předpokládáme, že data potvrdí solidní kondici spotřeby domácností, která je stále hlavním tahounem tuzemské ekonomiky. Na druhou stranu investice v podstatě stagnují.

Zaostřeno na dnešek

Optimismus v Německu roste

Pro listopad očekáváme další zlepšení předstihového IFO v Německu. Průmyslová produkce zůstává slabá, ale začíná ukazovat známky oživení tažené klesajícími zásobami a rostoucími exporty. Zatímco situace zůstává křehká, klesající nejistota ohledně brexitu a možného uvalení cel na dovoz automobilů do USA pomáhá zlepšovat sentiment. Pro čtvrté čtvrtletí tak už očekáváme mírný nárůst oproti stagnaci v předchozím čtvrtletí.

Průmyslu v eurozóně se lepší vyhlídky

PMI v eurozóně zaznamenaly v listopadu další nárůst v některých případech dokonce nad očekávání trhu. Potvrzují tak to, co naznačily předchozí předstihové ukazatele. Nová guvernérka ECB ve svém prvním projevu naplnila očekávání. Obdobně jako její předchůdce zdůraznila potřebu státních investic v eurozóně, které doposavad nedosáhly předkrizových úrovní. Zároveň také vyzdvihla další integraci jednotného bankovního a finančního trhu.

Tuzemská spotřebitelská důvěra zůstává silná

Týden v regionu začne tuzemskou statistikou spotřebitelské a podnikatelské důvěry. Obě zmíněné mají v poslední době tendenci klesat, nicméně se stále drží na vysokých úrovních. Důvěru spotřebitelů nadále podporuje silný růst mezd a utažený trh práce. To se promítá i do solidních maloobchodních tržeb a vysoké spotřeby domácností. Polské maloobchodní tržby by si nadále měly udržet solidní tempo růstu obdobné jako v předchozích měsících.

Koruna uzavírá týden na úrovni 25,50 za euro

Polská průmyslová produkce vzrostla v říjnu meziročně o 3,5 %, po očištění o 3,7 %. Tamní průmysl se tak definitivně vymanil ze slabších jarních a letních měsíců a vrátil se k předchozímu tempu růstu. Za prvních deset měsíců tak vzrostla polská produkce v průměru o 4,5 %.

Koruna zakončila minulý týden na úrovni 25,50 za euro a je tak nejsilnější za posledních deset dní. Korunu i nadále podporuje rychlejší růst tržních sazeb ve srovnání s těmi eurovými, což ji činí atraktivní v očích investorů. Zároveň také přetrvává pozitivní sentiment trhu ohledně možného uzavření dohody mezi Amerikou a Čínou. Ostatní měny v regionu v závěru týdne spíše stagnovaly.