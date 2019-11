Slabí poskytovatelé úvěrů jsou nejvíce zranitelnou oblastí eurozóny

Velmi nízké úrokové sazby ECB oslabují zisky bank, podporují růst úvěrů a také vedou k nadměrnému riziku. Tato zranitelná místa v eurozóně jsou už několik let stále větší a větší. Úrokové sazby s vysokou pravděpodobností zůstanou v následujících deseti letech na nízkých úrovních, což může vést k dalším deformacím.

Dochází také k rychlému růstu “šedého” bankovnictví. Široké spektrum finančních institucí od pojišťovatelů po investiční fondy čelí volnější regulaci a úřadům chybí pravomoc regulovat mnohé z jejich jednotlivých činností. Tyto “šedé” banky profitují na úkor tradičních poskytovatelů. Ti jsou totiž regulacemi značně ovlivňováni a vliv na ně má i globální finanční krize, která mnohé stále nutí k akumulaci kapitálu.

Pokud jde o tradiční poskytovatele úvěrů, obavy o ziskovost jsou stále výraznější a nízké úrokové sazby budou nadále držet zisky pod tlakem. Slabé zisky jsou problémem, pokud banky neustále přenášejí většinu politiky ECB na reálnou ekonomiku a jejich situace může oslabit účinnost politiky ECB v oblasti “levných” peněz.

Další varování plyne z růstu cen - zvyšování cen spolu s výrazným růstem hypotečních úvěrů a vysokým zadlužením domácností jsou hlavními zranitelnými místy v mnohých zemích.

Za příznivých podmínek financování, které podporuje trhy s nemovitostmi, zůstal “cyklus” bydlení v expanzivní fázi ve většině eurozóny. Podle ECB odhady průměru eurozóny naznačují další nadhodnocení, které v současnosti přesahuje 7 procent.

Aby se zabránilo “přehřátí” tohoto odvětví, měly by některé země implementovat proticyklické kapitálové rezervy pro věřitele. Tyto rezervy by mohly omezit nadměrné půjčky v období “rozmachu”, ale zároveň by mohly být ihned dostupné na podporu věřitelů v době poklesu.