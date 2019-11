Finanční trh čeká na výraznější impuls (Komentář)

Dnes zveřejněná data za říjen potvrdila zastavení růstu zaměstnanosti v Polsku. Meziroční tempo růstu mezd zpomalilo mírně pod očekávání na 5,9 %. Záznam ze zasedání polské centrální banky ukázal, že někteří členové spatřují více znaků zhoršení ve vnější ekonomice, které by se mohly negativně odrazit na výkonu polské ekonomiky. Třetí měsíc po sobě byl ovšem návrh na snížení sazeb zamítnut. Většina členů NBP vidí výhled domácí ekonomiky jako příznivý.

Polský zlotý dnes nepatrně oslabil. Maďarský forint se pohyboval sem tam bez jasného trendu. Česká koruna trochu posílila na 25,50 CZK/EUR, a poté se odrazila zpět k 25,53 CZK/EUR.

Zítra v regionu budou dominovat opět data z Polska. Po výrazném nárůstu průmyslové výroby v září se pro říjen čeká pomalejší tempo.

Záznam z minulého zasedání ECB sice nepřekvapil, ale zmiňoval potřebu „vytvořit konsensus a sjednotit názor členů rady guvernérů ohledně závazku plnit inflační cíl“. Jinými slovy potvrdil, že tato shoda nyní neexistuje. A právě názorově rozštěpené vedení ECB je prvním oříškem pro novu šéfku ECB Christine Lagard.

Filadelfský Fed index v listopadu potěšil nárůstem nad odhady. V eurozóně pak dnes v podobném gardu vzrostl index spotřebitelské důvěry za listopad.

OECD vydaly novou prognózu. Podle mírně sníženého odhadu by světová ekonomika měla v příštím roce růst tempem 2,9 %, tedy stejně rychle jako letos. OECD opět varoval před riziky plynoucí z obchodních válek a politické nejistoty na budoucí růst. Hospodářské politiky by se tak měly snažit růst podpořit, přičemž by měly jednat rychle. Hlavní ekonomka upozornila na fakt, že faktory bránící růstu jsou do značné míry i strukturální povahy a nelze je řešit pouze expanzivní měnovou či fiskální politikou.