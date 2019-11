Okénko trhu - OECD vydala nový ekonomický výhled; komplikace v obchodních dohodách

Podle dnes zveřejněné zprávy OECD zpomalí růst světové ekonomiky v letošním roce na 2,9 %, tedy na nejpomalejší tempo od finanční krize. Stejnou dynamiku OECD očekává pro rok 2020 a jen mírné zrychlení v roce 2021. Mezi hlavní překážky růstu zpráva řadí protekcionistickou politiku, ale také strukturální změny jako je digitalizace, demografický vývoj či hrozba klimatických změn. Pro eurozónu očekává nadále růst lehce nad 1 %, zatímco Spojené státy by se měly držet kolem 2 %. Růst české ekonomiky podle odhadu OECD v letošním roce dosáhne 2,6 % a v tom příštím zpomalí na 2,1 %. Česká ekonomika bude podle zprávy dále tažena domácí spotřebou a to jak ze strany domácností, které si užívají svižný růst mezd, tak i vlády. Naproti tomu český průmysl je již zasažen zpomalením evropské ekonomiky a poklesem investiční aktivity. Zpráva si všímá přehřátého trhu práce a Česku doporučuje úpravy legislativy, které by usnadnily zapojení další pracovní síly. Také upozorňuje na nutnost zlepšení nastavení čerpání evropských strukturálních fondů, jejichž prostředky by se měly stabilněji rozložit v čase. Pro blízkou budoucnost nicméně OECD Česku předpovídá nadále stabilní růst poblíž 2 %.



Vyjednávání obchodní dohody mezi USA a Čínou se zřejmě (opět) komplikují. Z čínské strany údajně zaznívají požadavky, aby Američané odvolali několik posledních vln dovozních cel, které zavedli během horké fáze konfliktu, tedy zhruba od roku 2018. Zároveň chtějí, aby žádná další cla již nepřišla, tedy ani ta plánovaná na letošní prosinec. Americká strana nyní váhá, zda za takto velký ústupek dostává od Číny dostatečnou protihodnotu. Dosud měla spočívat ve zvýšeném dovozu americké zemědělské produkce, usnadnění přístupu na čínský finanční trh a zlepšení ochrany duševního vlastnictví amerických firem. Situace je o to nepřehlednější, že právě zemědělci tvoří výraznou část Trumpova elektorátu a bylo by tak pro něj výhodné se jim ve volebním roce zavděčit. Na druhou stranu si Trump nemůže dovolit přistoupit na dohodu, která by se zdála pro USA nevýhodná, jelikož jeho voliči zároveň vyžadují nekompromisní hájení národních zájmů.



Při starostech spojených s obchodními jednáními a hrozbou impeachmentu Trumpovi nadále do karet hraje výkon americké ekonomiky, ze které chodí dobrá data. Dnes to byl Philadelphia Fed index, který hodnotou 10,4 překonal očekávání o více než 4 body.



Česká měna dnes krátce posílila až k hranici EUR/CZK 25,50, kde se nicméně dlouho nezdržela a momentálně se nachází poblíž EUR/CZK 25,52.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.