Obnovitelné zdroje jsou významným hlediskem i ve výkupu elektřiny

V poslední době se více než kdy jindy řeší téma ekologie a jaké dopady na ni mají různé aktivity v řadě oborů. Jinak tomu není ani v energetice. Energie z tradičních zdrojů, jako např. ze spalování uhlí, se zásadně podílejí na negativním působení na globální životní prostředí. Zásoby fosilních paliv jsou vyčerpatelné, jejich spalování vytváří nedýchatelný smog a také emise oxidu uhličitého.

V rámci Evropské unie jsou proto na členské státy kladeny poměrně vysoké nároky na získávání energie z obnovitelných zdrojů. Cílem EU je do roku 2020 získávat z obnovitelných zdrojů 20 procent celkové spotřeby energie. Do roku 2030 by se pak mělo jednat nejméně o 32 procent.

Pro Českou republiku jsou poslední dostupná data z roku 2017. Dle nich je vidět, že i ČR si vážnost této problematiky uvědomuje, ale zatím se nesnaží příliš posouvat vpřed – v posledních 3 letech podíl energie z obnovitelných zdrojů v ČR dokonce klesá. Zároveň je dobré si připomenout, že obecně je obnovitelnou energií myšlena elektřina z vody, slunce, větru, biomasy či zemského jádra.

Zdroj: Eurostat, 2019 (Share of energy from renewable sources)

Ve skupině Bohemia Energy se na výkup tzv. zelené energie od jejích výrobců, podniků a podnikatelů v energetice zaměřuje společnost Amper Market. Kromě energie z bioplynu, vody, slunce a větru vykupuje i elektřinu vyrobenou v dalších decentrálních zdrojích, které nespalují uhlí, tedy zejména energii vyrobenou v kogeneračních jednotkách a moderních městských teplárnách.

Snahou je následně nabídnout získanou zelenou elektřinu především těm subjektům (podnikům, ale i městům a obcím), které oblast životního prostředí berou vážně a chtějí trend k udržitelnému rozvoji lidské společnosti podpořit nejen verbálně. Tuto elektřinu pak Amper Market prodává bez dalších prostředníků přímo koncovému odběrateli a získané prostředky z prodeje využívá k podpoře ekologicky zaměřených výrobců výhodnější cenou, než jakou získají za elektřinu "neekologickou".

Více o řešení výkupu elektřiny Amper Market je k dispozici na www.ampermarket.cz/vykup-elektriny/.