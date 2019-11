Americké akcie na rekordu a výsledky PFN v souladu s odhady (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Textilka PFNonwovens reportovala výsledky v souladu s našimi odhady.

Andrej Babiš čeká dokončení výstavby nového bloku v roce 2036. Dle nás je to nereálný termín.

Evropské akcie zahájí dnešní seanci bez jasného trendu.

Spojené státy dnes zveřejní ceny průmyslových výrobců a tradičně čtvrteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Eurozóna nabídne zpřesněné údaje o HDP za třetí kvartál. Stejně tak Německo. Ve Francii pak budou k dispozici spotřebitelské ceny.

Výsledky hospodaření dnes reportuje americký Viacom, Walmart a Nvidia. V Evropě reportuje necelá dvacítka firem. Mezi nimi najdeme KBC Group, NN Group, Henkel, RWE nebo Raiffeisen Bank.

Société Générale zahájila pokrývání akcií francouzského výrobce skleněných obalů Verallia s nákupním doporučením.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 včera příliš velkých změn nedoznal, když oproti úternímu kurzu uzavřel jen o necelou desetinu procenta výše. Přesto mu to stačilo k tomu, aby opětovně vylepšil svoje historické maximum. V rámci sektorů bylo patrné, že obchodníci spíše nakupovali defenzivní akcie. Utility si polepšily o 1,5 %, realitní společnosti přidaly 1,1 % a prodejci základního spotřebního zboží se mohli pochlubit růstem o 0,9 %. Naopak největšími propadlíky byly finanční domy se ztrátou 0,6 %. Na rekordní úroveň se dostal i průmyslový Dow Jones, který zejména díky růstu akcií Walt Disney včera přidal třetinu procenta. Zveřejněné spotřebitelské ceny v USA ani vystoupení šéfa Fedu Jeroma Powella neměly na obchodování zásadnější dopad. Trhy tak stále spekulují nad obchodní dohodou mezi USA a Čínou.

Většina akciových trhů v asijsko-pacifickém regionu se v průběhu dnešního obchodování nacházela v červeném. Ztráty okolo jednoho procenta byly patrné v Japonsku, Hongkongu nebo Indonésii. Výjimkami byly akcie obchodované v Austrálii, Jižní Koreji nebo na pevninských čínských burzách, kde zisky dosahovali do půl procenta. Spíše negativní sentiment byl dán pokračujícími nepokoji v Hongkongu, zklamáním z některých výsledků hospodaření či zveřejněnými čínskými ekonomickými indikátory. Na horší čísla o průmyslové výrobě, maloobchodních tržbách či dlouhodobých investicích reagovaly i futures na americký index S&P 500, které vymazaly předchozí růsty.

PFNonwovens

Textilka PFNonwovens zveřejnila výsledky za Q3 19. Reportovaná čísla překonala naše očekávání a management PFN potvrdil celoroční cíle. Tržby 1 658,1 mil. CZK jsou ve třetím kvartále o 1 % lepší v meziročním srovnání a v souladu s naším odhadem. Ve Q3 19 naběhla podle očekávání do provozu nová výrobní linka v JAR, což mělo pozitivní vliv na výrobu, která se vrátila nad 28 tis. tun. EBITDA je meziročně nižší o necelé procento a dosáhla 334,8 mil. CZK a stejně jako výnosy je také ve shodě s naší projekcí. Čistý zisk je 241,9 mil. CZK (+53,3 % y/y). Na podstatný meziroční růst měly vliv finanční položky, zejména kurzové změny, kdy USD posílil proti EUR.

Tak jako po Q2 19 vedení očekává, že celoroční zisk EBITDA bude na spodní hranici původního rozpětí 1,3-1,45 mld. CZK. EBITDA za prvních devět měsíců roku je 940,6 mil. CZK, což představuje 72,4 % ve srovnání s cílem společnosti. Připomínáme, že hospodaření v posledním kvartále tohoto roku dále vylepší nová linka ve Znojmě, která naběhla do provozu koncem Q3 19. Očekáváme, že PFN cíle splní. Po slabém druhém čtvrtletí, kdy měla společnost problémy se skladovým hospodářstvím, se zdá, že je PFN vyřešil a čísla za Q3 19 jsou standardně silná.

ČEZ

Po včerejším jednání stálého výboru pro výstavbu jaderných zdrojů premiér Andrej Babiš uvedl, že v roce 2029 se začne stavět nový blok v Jaderné elektrárně Dukovany a jeho výstavba bude dokončena v roce 2036. To předpokládá územní rozhodnutí pro stavbu v roce 2021 a výběr dodavatele do konce roku 2022. CEO Daniel Beneš uvedl, že tendr by měl být vypsán v druhé polovině příštího roku a nabídky čeká v roce 2021. Také zmínil, že odhadovaná cena na velký blok o výkonu okolo 1200 MW by se měla pohybovat mezi 140 a 160 mld. CZK.

Tato cena je však především závislá na tom, za jakých podmínek se ČEZ bude financovat. Bez státních garancí není reálné, aby bylo této ceny dosaženo. Zároveň termín pro dokončení stavby je dle nás příliš ambiciózní, spíše nereálný. V prvním čtvrtletí příštího roku bude Evropská komise posuzovat navrhnutou smlouvu mezi ČEZ a státem, která by měla mimo jiné ošetřit rizika, která z výstavby plynou pro minoritní akcionáře. Zatím se ale nemluví o finančních garancích. ČEZ by měl mít možnost v několika fázích od projektu odstoupit díky domluveným opcím. Při aktuálních cenách elektřiny zhruba okolo 50 EUR za MWh není nový blok rentabilní.

Stále si myslíme, že větší smysl by dávala výstavba malých modulárních reaktorů a věříme, že v podmínkách tendru bude místo i pro firmy, které tyto technologie nabízejí. To by mohlo být přijatelné i pro minoritní akcionáře. Rovněž se domníváme, že pokud chce stát stavět nový velký blok, bude zapotřebí, aby ho stavěla společnost 100% vlastněná státem.

Včerejší jednání nepovažujeme za něco, co by mělo v současnosti hýbat cenami akcií. Smlouva mezi ČEZ a státem měla být dokončena již do konce tohoto roku. A není vůbec jasné, zda Evropská komise tuto smlouvu nenapadne jako nedovolenou veřejnou podporu.