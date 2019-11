Borg: Evropu čekají roky utlumeného růstu

Slabý růst HDP a nízká inflace v eurozóně v následujících dvou letech pravděpodobně přetrvají. Na stránkách VoxEU to tvrdí ekonomové Reuben Borg, Marco Buti, Oliver Dieckmann, Björn Döhring a Alexandru Zeana, kteří pracují na projekcích ekonomického vývoje u Evropské komise. V dohledné době je podle nich příchod recese nepravděpodobný, způsobit by ji ale mohl nějaký negativní šok. Eurozóně by pak pomohla podpora ze strany ekonomické politiky, která by snížila riziko dlouhodobého útlumu a ulehčila přechod na udržitelnější hospodářský růst.



Ekonomové tvrdí, že krátkodobě je evropská ekonomika ovlivněna zejména globálním zpomalením, cyklickým zpomalením amerického hospodářství, asijským technologickým cyklem, nově zaváděnými obchodními bariérami a problémy automobilek, které vyvstaly z důvodu změn v regulaci. Mezi dlouhodobější faktory pak řadí brexit, přesun od spalovacích k elektrickým motorům u automobilů, strukturální zpomalování Číny, stárnutí populace a vývoj celkové produktivity.



Letos ekonomové čekají u eurozóny 1,1% růst a v následujících dvou letech 1,2% růst. Mimořádně vysoká nejistota a zavádění cel na straně Číny a USA mají znatelný dopad na investice firmy budou své plány posouvat do budoucna nebo je úplně rušit. Na ekonomickou aktivitu v eurozóně i v celé světové ekonomice by pak měla negativní dopad i změna v globálních výrobních řetězcích daná opět tím, jak vysoké jsou tenze v mezinárodním obchodě.Ekonomové poukazují na slabost globálního výrobního sektoru. Ta podle historie nemusí nutně vést k recesi, ekonomiku eurozóny drží nahoře služby a PMI naznačují, že se stále nachází ve fázi expanze, i když poslední dobou došlo k jejich poklesu. Kvůli velké závislosti na exportech došlo ke znatelnému ochabnutí ekonomické aktivity v Německu. Ovšem „okolní země i přes velkou provázanost s jeho ekonomikou vykazují pozoruhodnou odolnost“. Ekonomové přesto čekají, že nakonec budou „konvergovat k nižšímu růstu“, který se ale bude stále držet znatelně nad průměrem EU.Situace na evropském trhu práce se i přes probíhající ekonomické zpomalení nadále zlepšuje. Nezaměstnanost klesá, zvyšuje se počet odpracovaných hodin a počet zaměstnaných. Opět je tu ale rozdíl ve vývoji ve výrobním sektoru na straně jedné a ve službách a stavebnictví na straně druhé. Zpomalení růstu HDP se bude projevovat se zpožděním, takže v následujících dvou letech se dá stále čekat růst zaměstnanosti Konkrétní prognózy vývoje produktu eurozóny , spotřeby soukromého a veřejného sektoru, investic , exportů a importů shrnuje následující tabulka. Spodní řádky ukazují vývoj inflace nezaměstnanosti , veřejných rozpočtů a hrubého vládního dluhu:Podle ekonomů současný vývoj ospravedlňuje fiskální expanzi v zemích, které si ji mohou dovolit. Ta by jednak stabilizovala ekonomiku a také by umožnila obnovu zásoby veřejného kapitálu, což by mělo pozitivní dopad na potenciální produkt. Země s vyšším zadlužením by se měly zaměřit na dosažení jeho udržitelnosti včetně toho, že zefektivní výběr daní a budou na první místo klást produktivní investice Zdroj: VoxEU