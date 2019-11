Luxusní auta prodávali přes bílé koně. Na daních stát obrali 113 milionů

Policisté Národní centrály proti organizovanému v uplynulých dnech zasahovali na několika místech České republiky. Zadrželi muže, kteří dováželi auta ze zahraničí a v Česku je prodávali. Daně krátili pomocí takzvaných "bílých koní". "V rámci akce s krycím názvem "SOS" kriminalisté obvinili celkem 12 osob pro spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby na úseku DPH se škodou přesahující 113 milionů korun," popsal policejní mluvčí Jaroslav Ibehej.



Policie zjistila, že obvinění měli krátit daně v letech 2016 až 2018. Vozili luxusní motorová vozidla z jiných států Evropské unie a pak je v Česku prodávali. Policie popsala, že prodejci aut využili "systém několika účelově vytvořených řetězců obchodních společností, za účasti tzv. "bílých koní", kteří měli být hlavními pachateli do statutárních orgánů zúčastněných společností dosazeni a ovládáni."

Detektivové Daňové Kobry podvody vyřešili ve dnech 15. a 22. října 2019. "Po zadržení osob a provedení prohlídek byl obviněn i daňový poradce jednoho z hlavních pachatelů. Tomu, stejně jako ostatním obviněným, hrozí v případě pravomocného rozsudku trest odnětí svobody od pěti do deseti let," popsal mluvčí. Dva hlavní podezřelé vzal soud do vazby, ostatních 10 osob je stíháno na svobodě.

Daňová Kobra má v posledních měsících napilno. "V měsíci září 2019 policisté NCOZ obvinili 27 osob v případu s krycím názvem ARACHNE a v měsíci srpnu 2019, při společné akci s Celní správou ČR s krycím názvem PRADĚD, obvinili dalších 24 osob,“ popsal mluvčí,