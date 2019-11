Jak poznat dobrého finančního poradce?

Posláním dobrého finančního poradce je starat se o finanční gramotnost svého klienta. Bohužel, stále se mezi poradci pohybují i prodejci, kteří si svou práci, slušně řečeno, zjednodušují. Jak tedy poznat toho správného?

V oboru finančního poradenství se blýská na lepší časy. Díky přísnějším nárokům ČNB na certifikaci se celé odvětví, co se týče odbornosti jednotlivých poradců, posouvá správným směrem. Doby, kdy mohl dělat finančního poradce téměř kdokoliv, jsou naštěstí dávno pryč. Trh se přirozeně čistí a zůstávají jen ti, kteří jsou ochotni se dlouhodobě vzdělávat a je u nich na prvním místě klient.

Základem je dobrá analýza

Splnění všech zákonných povinností je ale předpokladem nezbytným, nikoliv však dostačujícím. Dobří poradci musí mimo nutných certifikací hned na začátku zcela detailně identifikovat přání a potřeby klienta.

Analýzu bych připodobnil ke vstupní prohlídce u lékaře. S její pomocí dobrý poradce zjistí kondici vašich rodinných financí. A na slovo „rodinných“ je třeba klást důraz! Často se ke mně dostávají klienti, kde každý člen rodiny má určité typy finančních produktů, bez ohledu na příjmy a výdaje ostatních. To bývá obvykle neefektivní a neekonomické.

Podívejme se například na zajištění výpadků příjmů vlivem změny zdravotního stavu. Dobrý poradce by měl vždy zpracovat kvalitní finanční plán. Ten musí počítat jednak s příjmy od státu a s jejich doplněním dalšími vhodnými instrumenty. Doporučí zodpovědně vhodnou výši jednotlivých připojištění, tak aby v součtu nebyly vaše příjmy ohroženy. To platí jak pro výpadky krátkodobé (pracovní neschopnost), tak zejména dlouhodobé (invalidita).

Dobrý finanční poradce vám na základě finančního plánu také bude schopen spočítat pravděpodobnou výši důchodu a doporučit takové řešení, abyste mohli v důchodu žít důstojně. Klientům, kteří splácí úvěr na bydlení (ale i jiné úvěry), by kompetentní poradce měl být schopen ukázat, jak lze s pomocí vhodných produktů ušetřit na úrocích desítky a často i stovky tisíc korun.

Vždy byste měli mít na výběr

Pokud jste finančního poradce zvolili správně, vždy by vám měl předložit ke každé oblasti několik variant řešení. Jeho úkolem je vysvětlit vám klady i zápory jednotlivých produktů, přičemž výsledné rozhodnutí by mělo být vždy na vás. Nenechte se do ničeho tlačit! I v případě finančního zajištění totiž platí, že „nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit nejlevnější produkty“.

A jedna dobrá rada na závěr: na čem se s klientem dobrý poradce dohodne, to vždy splní!