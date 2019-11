Wall Street: Historické rekordy a co teď?

Akciové indexy rostou v poslední době na základě pozitivních zpráv o vývoji jednání mezi USA a Čínou a pomáhají také náznaky, že globální ekonomické zpomalení zatím neakceleruje. Index US500 přidal 8 % a US100 (Nasdaq) dokonce desetinu během jediného měsíce. Oba indexy navíc den po dni dobývají historické rekordy. Podívejme se dnes na několik grafů, které nám napoví, zda mohou růsty nadále pokračovat.

Dlouhodobý vývoj

Zastánci současného růstu říkají, že jsme svědky opakování obřího býčího trhu, který začal na konci roku 1982 a trval celých 18 let (pokud pomineme rychlý a hluboký propad Černého pondělí v roce 1987). Pokud by tomu tak skutečně bylo, nacházeli bychom se přibližně v polovině tohoto vzestupu, a to jak z pohledu zhodnocení, tak také časového rozmezí.

Legenda: 1 - ropná krize, 2 - dvojité dno - recese, 3 - Černé pondělí, 4 - dot.com krize, 5 - hypoteční krize, 6 - Pokles ratingu USA od S&P, 7 - Eskalace obchodních válek. Zdroj: xStation5

Valuace - cena/prodeje na zvýšených úrovních

Dalším argumentem býků pro pokračování růstu akcií jsou finanční výsledky, které do určité míry současný růst obhajují. Indikátor P/E (Price to Earnings) se skutečně nachází na zvýšených úrovních, nicméně se nejedná o žádný extrém. Býci také obhajují zřetelné odpoutání ekonomického vývoje od vývoje na akciovém trhu s tím, že hlavním motorem růstu jsou technologické akcie, jejichž úspěch se však ve výpočtu ekonomického vývoje nijak významně neprojevuje. Z této perspektivy se investoři zaměřují na indikátor P/S (Price to Sales), který také z důvodu obtížné manipulace funguje lépe než zisky. A z tohoto pohledu už akciový trh tak zdravě nevypadá. Pokračování růstu tedy bude do značné míry záviset na rychlém vzestupu tržeb.

Poměr cen akcií a tržeb připomíná dot.com bublinu na přelomu tisíciletí. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Silný spotřebitel - ale co to znamená?

Zatímco více než pětinový pokles indexu S&P 500 na konci roku 2018 může vypadat výrazně, tak ve srovnání s poslední globální finanční krizí nebo dot.com bublinou se jednalo pouze o malé zaškobrtnutí. Jedním z výrazných rozdílů byla stabilní spotřebitelská důvěra. Je však třeba zmínit, že důvěra spotřebitelů se pohybovala na vysokých úrovních také před začátkem globální krize a podobný pattern vidíme i v současnosti. Pokud se povídáme na graf spotřebitelské důvěry, tak je zřetelné, že od dot.com bubliny neměli spotřebitelé větší důvěru. Klíčovým poznatkem je, že spotřebitelsky orientované makro (důvěra, trh práce, výdaje) historicky neposkytují věrohodné signály přicházející krize.

Američtí spotřebitelé neměli lepší náladu od dot.com bubliny na přelomu tisíciletí. Je dobré si povšimnout, že se pohybuje stabilně na zvýšené úrovni podobně jako před globální finanční krizí. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Výsledková sezóna vysílá smíšené signály

Již více než 80 % společností indexu S&P 500 reportovalo své výsledky za třetí kvartál. Zatímco valná většina výsledků překonává očekávání, tak růst zisků všech společností v indexu je zatím negativní. Tržby společností v indexu vzrostly meziročně o 3,66 % ve Q3 2019, zatímco zisky klesly v průměru o 1,09 %. Nicméně při pohledu na graf níže můžeme snadno identifikovat 2 sektory, které za poklesem EPS stojí - Oil&Gas a Basic Materials. Stojí za to zmínit, že polovina dosud nereportujících společností patří do sektorů, které se chlubí více než pětiprocentním růstem zisků (Consumer Services, Healthcare, Utilities) takže se negativní vývoj ještě do konce výsledkové sezóny může obrátit. Na jednu stranu tak zatím nejsme svědky výrazného poklesu zisků, na stranu druhou však mírný pokles stěží podpoří více než 13 % růst indexu za poslední rok.

Růst zisků indexu S&P 500 je zatím negativní. Do konce výsledkové sezóny se však situace může zlepšit. Zdroj: Bloomberg

Tržní sentiment se stále nenachází v extrémních číslech

Kde se nyní nacházíme z pohledu nálady investorů? Naše indikátory založené na pěti zdrojích ukazují na vysoké hodnoty, nicméně nenacházejí se na extrémních úrovních. Všimněme si extrémů z ledna minulého roku, které předcházely výrazné korekci. Nyní se nacházíme na nejvyšších úrovních od počátku dubna. Na jaře jsme následně byli svědky tržní korekce. Ta se však týkala pouze května. Indexu US500 se dařilo růst ještě v průběhu dubna.

Výsoký - ano, extrémně vysoký - ne, nálada investorů zatím není na tak vysokých úrovních, po kterých následovala v nedávné minulosti korekce. Zdroj. XTB Research

Technická situace - D1 interval

S&P 500 (US500) prorazil úroveň historického maxima na konci října a od té doby jsme svědky jeho neustálého navyšování. Nicméně Fibo retracementy naznačují možné úrovně obratu. Externí retracement 161,8 % poklesu z druhé poloviny září naznačuje rezistenci v blízkosti úrovně 3132 bodů. Pokud vezmeme v úvahu retracement poklesu z července a srpna, tak další důležitou úrovní medvědů je 3181 bodů. Hlavním supportem naopak stále zůstává pokořená hladina historického maxima na 3030 bodech.

Zdroj: xStation5

Shrnutí

Jaké závěry můžeme učinit na základě prezentovaných dat? Index S&P 500 vypadá z dlouhodobého pohledu překoupeně a pokračování rally by si žádalo zrychlení ekonomiky (růst tržeb). Z krátkodobého pohledu se soustředíme na optimismus na trhu, který se ale nenachází na extrémní úrovni. Investoři nakupují na základě pozitivních zpráv ze světového obchodu, které však nemají "nekonečný" dopad. Mohlo by tak platit staré známé pořekadlo "buy the rumour, sell the news". Oznámení o uzavření první fáze obchodní dohody mezi USA a Čínou by tak mohlo být signálem pro velké obchodníky k výběru zisků a zároveň pro výraznější korekci na akciových trzích.