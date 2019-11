Co byste měli udělat, když se vám postup účetní nezdá...

Podnikatelé, kteří hledají novou účetní, často narážejí na téměř neřešitelný problém - jak tu dobrou účetní poznat? Jedna z prvních indicií, že se „něco“ děje a že volba účetní asi nebyla správná, je skutečnost, že vám nedokáže srozumitelně odpovídat na vaše dotazy. Dále se jí někdy stává, že své povinnosti plní na poslední chvíli, nebo dokonce po termínu. Nebo třeba jen nemá profesní pojištění pro případné škody způsobené vadou v důsledku poskytnutí odborné služby. A v případě, že neprovádí identifikaci dle AML zákona (zákon proti praní špinavých peněz) a nikdy se na nic neptá, je jasné, že je něco špatně. Pokud tyto indicie pominete, můžete se v budoucnu dostat do velmi nepříjemných situací, které mohou skončit až před soudem.

Podnikatelé často opomíjí a podceňují chyby v účetní závěrce. To, že je za vedení účetnictví zodpovědný vždy jeho majitel, je neoddiskutovatelný fakt, který by si měl každý podnikatel zapamatovat. Pokud tak neřeší účetní závěrku, může to mít fatální dopady nejen na platbu daní (placení zbytečně vysokých částek), ale může to přinést i další problémy související s případným prodejem firmy nebo se vstupem dalšího investora. Také na spory mezi vlastníky, kteří se snaží rozdělit zisk nebo při žádosti o úvěr v bance, má špatně vypracovaná účetní závěrka zásadní vliv.

“Jedna naše kolegyně v současné době řeší situaci, kdy díky špatně vedenému účetnictví byly chybně oceněny dceřiné společnosti. Do společnosti následně vstoupil nový společník, který zaplatil dohodnutou cenu, ale ve smlouvě byla zakomponována i "povolená" odchylka, jejímž důsledkem je, že v případě poklesu vlastního kapitálu společnosti musí původní společník část ceny "vrátit“. Proto doporučujeme spolupracovat pouze s takovou účetní, které můžete důvěřovat,” říká Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních.

Sankce nejsou zanedbatelné

A jaké následují sankce za špatně vypracovanou účetní závěrku? Podle zákona o účetnictví se postih pohybuje v rozmezí 3 až 6 % hodnoty aktiv, což není úplně zanedbatelná částka.

Podnikatel ale může chybám v účetní závěrce předejít, i když není účetně zdatný. Za prvé už jen tím, že se bude o své účetnictví zajímat. Cestou do pekel je tak odpověď na dotaz účetní: „Nevím, udělejte to tak, aby to bylo v pořádku.“

Dobrá účetní by neměla a ani nemůže rozhodovat sama "od stolu". Bez doplňujících informací nemůže stanovit správně např. účetní odpisový plán, výši opravných položek nebo rezerv atd. Podnikatelé by tak s účetními měli komunikovat, a to minimálně u roční účetní závěrky. Musí totiž sami vědět, co jejich závěrka vykazuje.

Pokud se však klientovi i tak práce účetní nezdá, může si zajistit (i dobrovolně) audit. Případně si může nechat udělat revizi účetnictví jinou nezávislou účetní. Předcházet budoucím nepříjemnostem může také tím, že bude žádat o pravidelný reporting. V něm totiž najde seznam „otevřených“ bodů, které je nutné probrat. A tím se stane spolupráce pro obě strany efektivnější a méně rizikovou.