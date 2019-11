Významný přelom pro Česko. Do vesmíru vzlétne raketa s naší vlajkou

Česká republika se podílí na stavbě nové evropské vesmírné rakety Ariane 6. Výroba, kde díly pro raketu vznikají, začala fungovat v Klatovech. Stát v příštím roce přispěje na vesmírný program částkou jeden a půl miliardy korun. První raketa by měla vzlétnout na konci příštího roku.

Vesmírná raketa ponese poprvé v historii českou státní vlajku. V západočeských Klatovech se od pátku vyrábějí součásti jejího palivového systému. "Jsou to velké části na poháněcí boční rakety Ariane 6. Skládají se z velkého množství menších hliníkových dílů," vysvětlil Pavel Dobeš, jednatel společnosti ATC Space.

První zkušební let rakety Ariane 6, která na sobě ponese díly vyrobené v Klatovech, je plánovaný na příští rok. Zapojení do programu výroby nové rakety schválil stát před třemi lety. "My chceme v tomto být velmi vidět a prostřednictvím velkých projektů v rámci větších partnerství se podílet na velkých věcech," řekl Václav Kobera, ředitel odboru pro kosmické aktivity.

Vesmírná raketa bude sloužit pro přepravu družic a satelitů. Ministr dopravy si od zapojení do programu slibuje třeba lepší průjezdnost dálnice D1. "Já chci, aby české dálnice, až se nám podaří dokončit modernizaci D1, tak aby to byly moderní, inteligentní dálnice. A v tomto ohledu jsou kosmické technologie nezbytné," uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík.