Data z ekonomiky jako potrava pro býky i medvědy: Blíží se změna?

Ekonomika i trhy jsou ve fázi, kdy je každá teorie správná, ale zároveň může být považována za chybnou. Každý pozitivně vnímaný faktor má svůj protipól, což vytváří zajímavou rovnováhu. Je to dobře, nebo ne?

Jsme na konci růstové fáze hospodářského a tržního cyklu a blíží se recese? Jsou akcie drahé, nebo levné? Máme se těšit na další růst, nebo se připravit na období špatných výnosů? Tyto a mnohé další otázky a odpovědi, které se často vzájemně vylučují a popírají, jsou dnes a denně na stole. Je to dáno tím, že nálada na trzích a v ekonomice je poměrně vyrovnaná, není patrný příklon k žádnému extrému jako v letech 2008 (investoři měli strach a ekonomové byli přílišní optimisté), 2009 (nikdo nechtěl akcie ani vidět) nebo 1999 (všichni investovali do jasně bezcenných titulů, tedy z dnešního pohledu).

Jakýkoli názor lze v současnosti opřít o relevantní data, záleží jen na investorech, co si vyberou. Pro příklady nemusíme jít daleko:

Některé ekonomické modely ukazují, že recese je nevyhnutelná. Jiné hovoří o pokračující expanzi, další něco mezi.

Zisky firem z indexu S&P 500 jsou v tomto kvartálu zatím překvapivě dobré, ale je pravda, že na začátku výsledkové sezóny reportovaly tradičně spíše úspěšné firmy. Možná se ještě dočkáme nepříjemného překvapení.

Americké akcie za poslední rok a půl téměř nic nevydělaly, ale od začátku roku jsou 20 % v plusu.

Mzdy v USA rostou, což je skvělé, ale jen pro ty, kteří neřeší zdravotní pojištění a bydlení, případně kteří nemusejí platit studium na vysoké škole.

Trh s bydlením se od krize zotavil, ale mladí lidé si většinou nemohou dovolit vlastní bydlení.

Velká část rozvinutého světa řeší zápornými úrokovými sazbami slabý hospodářský růst, ale "bezrizikové" dlouhodobé americké státní dluhopisy nabízejí výnos téměř 2 %.

Index S&P 500 je na historických maximech díky očekávání ekonomické expanze v USA a vyřešení obchodních sporů s Čínou. Zároveň jde o medvědí signál, protože Fed nemusí uvolňovat měnovou politiku tak výrazně, jak by býci možná doufali.

Podobné protichůdně působí data z ekonomiky zpravidla ke konci růstové fáze cyklu, kdy v mnoha sektorech dochází ke zpomalování (ve srovnání s ranějšími fázemi zotavení). Barry Ritholtz, zakladatel společnosti Ritholtz Wealth Management, takové ekonomice říká Rorschach-test economy, protože si v ní každý najde, co potřebuje. Zároveň to vyvolává nejistotu a zmatek, protože vychází najevo, že nikdo neví, co se bude dít. A nejde pouze o trhy a ekonomiku, ale také o geopolitiku. Stačí si připomenout současná témata jako obchodní válka, brexit, Sýrie či impeachment amerického prezidenta.

Tato nejednoznačnost je zároveň ideálním podhoubím pro chyby a zkreslení, kterých se investoři tak často dopouštějí. Navzdory faktům se totiž zpravidla snaží obhajovat a trvat na svých rozhodnutích, jakkoli fakta postupně třeba odhalují jejich chybnost.

Podle Ritholtze by se investoři neměli ptát, co vidí, když sledují data, ale proč to vidí. Již v roce 2009, když hovořil o "nejnenáviděnější rally na Wall Street v historii", upozorňoval na to, že mnoho investorů má jasno o důvodech, proč to s býkem nedopadne dobře (manipulace trhu, hyperinflace, slabá ekonomiky). Většina býčích trendů ale nekončí, když je všichni nenávidí, ale naopak v době, kdy je všichni milují a investují jako diví. A to se zatím neděje. Nebo ano?