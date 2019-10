I chalupa vám může vydělávat. Fotovoltaikou

Vzhledem k tomu, že velká část chat a chalup je využívána téměř celoročně, určitě se vyplatí zamyslet se i nad možnou úsporou za energie. Tu mohou přinést třeba fotovoltaické střešní panely, díky kterým si chalupa může navíc na sebe částečně vydělávat sama.

Pokud je vaše chata či chalupa zkolaudována k bydlení a má i popisné číslo, tak je dobré popřemýšlet, jak využít energii ze slunce právě k výrobě elektřiny. V tomto případě totiž můžete na instalaci malé solární elektrárny žádat o státní dotaci. Pořízením fotovoltaiky nejenom ušetříte nemalé finance, ale jako příjemný bonus získáte i energetickou soběstačnost a pocit, že jste udělali něco pro životní prostředí.

Část energie pro svou spotřebu si pak můžete vyrábět sami. Zabezpečíte se proti krátkodobým výpadkům elektřiny z veřejné sítě a budete si moci užívat komfortu třeba i v době přírodních kalamit. To jistě ocení zejména majitelé objektů v odlehlých lokalitách, kam se dodávky elektřiny zpravidla obnovují déle než do měst.

Jak to funguje v praxi?

Jedním ze zajímavých řešení je nabídka od Bohemia Energy. Ta totiž přináší nejen vhodné technické řešení, ale i jistotu garantované pořizovací dotace. A k tomu možnost výkupu nevyužité elektřiny bez potřeby vlastní licence na její výrobu. To vše na klíč po celé ČR.

Pořídit fotovoltaiku si můžete v zásadě dvěma způsoby: s baterií, nebo bez ní. V obou případech pro svou nemovitost získáte vlastní zelenou energii. Rozdíl je v tom, jak naložíte s jejími přebytky. Zatímco bateriový systém přebytečnou energii ukládá k pozdějšímu využití, bez-bateriový systém ji využívá například k ohřevu užitkové vody. Kromě toho, pokud na chalupě nejste, vyrobená energie „přeteče“ do sítě a chata tak sama na sebe „vydělává“.

Systémy bez baterií se dají pořídit za 60 000 korun po odečtení dotace a jejich návratnost je do 7 – 8 let. Pokud ale chcete mít k dispozici i záložní zdroj při výpadku proudu, podívejte se na solární elektrárny s bateriemi. Ty se dají pořídit od 95 000 Kč po odečtení dotace a návratnost se pohybuje kolem deseti let.

Když vyrobíte elektřiny více, než spotřebujete

Asi se teď ptáte, jak je to s tím „vyděláváním chalupy na sebe“ v praxi. V Bohemia Energy zajišťujeme stoprocentní výkup přebytků skrze svůj produkt Bonus S-POWER. Nadbytečnou elektřinu od vás za výhodných podmínek odebereme a použijeme pro ostatní zákazníky, kteří ji v ten samý okamžik spotřebují. Vaši dodávku oceníme podle aktuální tržní hodnoty a peníze vám uložíme na váš zákaznický účet. Můžete si to také představit jako virtuální baterii, kde se vámi dodaná elektřina ukládá v průběhu měsíce na váš zákaznický účet v podobě peněz. Ty vám vždy v měsíčním vyúčtování započteme s dodávkou. Může se klidně stát, že v některém měsíci zaplatíme my vám.

Výhodné ve všech směrech

Ze zkušenosti víme, že zájemci nejvíce preferují takový model, který jim přinese největší ekonomický efekt a zároveň zajistí určitou míru nezávislosti v případě, že se dodávky ze sítě přeruší. S Bohemia Energy prostě pohodlně využíváte vlastní elektřinu a o nic víc se nemusíte starat. Na pravidelném měsíčním vyúčtování najdete informaci o tom, kolik přebytečné elektřiny jste firmě dodali a kolik vám za ni zaplatí. Samozřejmě zde dohledáte i běžný údaj o tom, kolik elektřiny jste na chatě nebo chalupě spotřebovali ze sítě a kolik za ni zaplatíte.

A tím, že vybudujete fotovoltaiku, navíc zhodnotíte svou nemovitost. Zařízení zvyšuje prodejní cenu objektu a při jednání s potenciálním zájemcem budete v lepší vyjednávací pozici.