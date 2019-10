Jak vyzrát na sklad i v předvánočním období

Předvánoční období bývá ve skladu to vůbec nejnáročnější. Není zde totiž prostor pro chybu. Frekvence vychystávání zboží, respektive obrátkovost skladových zásob se radikálně zvyšuje, mnohdy je potřeba najmout i brigádníky, a stres vzrůstá. Ne však pokud máte HELIOS Orange či HELIOS Green s Gatema WMS.

Pomocník pro vašeho skladníka

Co, kde, kam, kdy a pro koho – to je pět základních otázek pro každého skladníka. Odpovědi na ně může buď hledat ve vlastní paměti, skladovacích dokumentech, excelovských tabulkách, či podnikovém informačním systému kdesi na počítači u vstupu do skladu. Nebo je může mít neustále při ruce.

A to při ruce může být o to jednodušší, že každý skladovaný kus zboží může mít tyto informace napsané na sobě, a to pokud možno v nezaměnitelné a snadno čitelné formě, tedy v čárovém kódu. UAN (Universal Account Code) kódy se přitom v dnešní době používají běžně napříč všemi obory. Na většině produktů či krabic, se kterými se ve skladu pracuje, už tedy většinou nějaké jsou. Řešení Gatema WMS (Warehouse Management System) v kombinaci s HELIOS Orange či HELIOS Green si proto vystačí i s kódy od vašeho dodavatele. Zejména, pokud používáte EDI, tedy elektronickou výměnu dat s vašimi dodavateli či zákazníky.

Co to je Gatema WMS

Gatema WMS je nadstavbou pro systém HELIOS Orange a HELIOS Green od společnosti Asseco Solutions. Jedná se o plnohodnotný systém pro správu skladových zásob, který vám pomůže se všemi procesy, se kterými se jen můžete ve skladu setkat. Díky tomu se skladníkům maximálně zjednodušuje vše od naskladnění až po vychystání zboží, protože všechny instrukce, včetně optimálních skladových pozic pro každé zboží, určuje přímo systém. V předvánočním shonu, kdy je třeba mnohdy vykrývat kapacity brigádníky, či kolegy z jiných oddělení, tak nevznikají žádné zbytečné chyby ani prodlení. Systém dokonce myslí i na navigaci manipulantů pro optimální průchod skladem, aby se všechny skladové operace co nejvíce optimalizovaly.

Nástroj navržený pro práci

A jak že dostávají skladníci ony instrukce? Řešení Gatema WMS je navrženo přímo pro skladníky. Podporuje tedy hardwarové terminály využívané ve skladu, které lze snadno přichytit i na manipulační techniku. Standardně jsou využívány profesionální terminály Zebra s operačním systémem Android, vysokou fyzickou odolností vhodnou i pro průmyslové aplikace a s velkými a dobře čitelnými displeji a integrovanými čtečkami čarových kódů. Skladník vždy jen načte kód do čtečky, a ta mu – po spojení se s Gatema WMS a HELIOSem – oznámí, na jakou skladovou pozici má zboží umístit. Stejně tak, když je potřeba nějaké zboží vychystat, čtečka mu sdělí, na jaké skladové pozici má zboží hledat. Každou skladovou operaci lze přitom zaevidovat do systému pouhým načtením čarového kódu a potvrzením příslušné operace na displeji. Gatema WMS přímo ve čtečce vede skladníka a říká mu, co má dělat. Tvoří mu frontu práce, hlídá, že bere správné položky a vede ho nejkratší cestou. Skladníci tedy nemusí znát skladové položky a nemusí si pamatovat, kde je, co uloženo. Zboží může být zároveň uloženo na různých pozicích, čímž se optimalizuje využití skladových kapacit. Systém je navíc připravený i na tisk vlastních čarových kódů, což může dále usnadnit některé další operace i mimo sklad.