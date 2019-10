Rozbřesk: Fed redukuje sazby, ale rád by si dal pauzu

Fed naplnil všeobecná očekávání a snížil hlavní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů, a to už potřetí v řadě. Kromě toho americká centrální banka ovšem počítá s “dočasným” dodáváním likvidity, které potrvá až do druhého kvartálu příštího roku.



Stejně jako po zasedání FOMC v půli září je i nyní americká měnová politika podle šéfa Fedu Powella na odpovídající úrovni, aby podporovala růst. Pro další zasedání FOMC (11. prosince) tedy opět není nic dané, ale z tiskovky J. Powella znovu vyplynulo, že Fed bude připraven jednat, pokud se materiálním způsobem změní výhled.



S něčím takovým však Fed zdánlivě nepočítá, což je patrné ze samotného komentáře FOMC, který se tentokrát změnil opravdu málo a zůstal v zásadě neutrální. V komentáři Fedu se možná nejdůležitější informace objevila až na jeho samém konci a to v podobě rozložení hlasů pro a proti snižování úroků. Dva jestřábí disidenti zůstali, avšak tentokrát zmizel holubičí disident na druhé straně spektra - James Bullard. Absenci explicitního hlasu pro ještě agresivnější snižování úroků by tak šlo interpretovat jako mírně jestřábí signál trhu, že další uvolňování měnové politiky nemusí přijít tak automaticky, jak implicitně předpovídá výnosová křivka.



Podobně jestřábím způsobem mohla znít i nečekaná zmínka šéfa Fedu Powella, že některá rizika jsou dokonce orientována pozitivním směrem - konkrétně pak riziko eskalace obchodní války s Čínou a riziko tvrdého brexitu. Tento závěr však Powell shodil se stolu, když přítomným novinářům rychle vysvětlil, že materializace těchto pozitivních rizik může jen stěží znamenat v budoucnu utažení měnové politiky. Podle Powella totiž zůstávají inflace i inflační očekávání příliš nízko, což nedává prostor pro zvyšování sazeb, které by negovalo současný mini-cyklus tří (či více) redukcí.



Sečteno a podtrženo: tak jako v předchozích případech není sice kurz měnové politiky v USA předem daný, ale centrální banka vysílá trhu zprávu s jasným podtextem, že by již bylo žádoucí si dát ve snižování úroků pauzu. Na druhou stranu ovšem bylo ze slov J. Powella cítit, že uvnitř vedení Fedu mají holubice navrch, a tudíž další zhoršení výhledu americké ekonomiky bude kompenzováno další redukcí sazeb.

TRHY

CZK a dluhopisy

České koruně se úplně nechce prolomit hranici 25,50 EUR/CZK. A v dnešním obchodování asi příliš nepomůže lehce jestřábí vyznění komentářů po včerejším zasedání Fedu. Na druhou stranu o něco lepší výsledek prvního odhadu HDP v eurozóně se koruně může líbit.



Zahraniční forex

Přestože výsledek amerického HDP nebyl včera špatný a Fed večer signalizoval, že by si dal rád pauzu, dolar včera dál slábl a měnový pár vyskočil nad 1,11 EUR/USD. Trh Fedu totiž zjevně jako v předchozích případech nevěří, že v okamžiku jakéhokoliv významnějšího zhoršení dat či komplikací v otázce obchodních válek či brexitu nesáhne opět preventivně po snížení úroků.



Dnes budou v centru pozornosti data z eurozóny, a to konkrétně inflace za říjen a bleskové odhady HDP v eurozóně za třetí kvartál. Náš nowcast predikuje růst HDP o 0,2 % mezikvartálně, přičemž konsensus leží o něco níže. Tudíž tato data by neměla euru ublížit. Horší to bude s inflací, která byla i v říjnu v eurozóně opět proklatě nízko a bude jen dalším potvrzením toho, že ECB svůj boj o dosažení dvouprocentního cíle prohrává.



Ropa

Ropa Brent během včerejšího obchodování oslabila až k úrovni 60 USD/barel v reakci na překvapivý růst zásob surové ropy ve Spojených státech (+5,7 mil. barelů). Výraznějšímu propadu cen však zabránil na jedné straně kompenzující pokles zásob benzínu (-3 mil. barelů) a středních destilátů (-1 mil. barelů) a na druhé povzbudivý výsledek zasedání amerického Fedu, který opětovně snížil úrokové sazby.