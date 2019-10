Mezi alternativními palivy v Česku dominuje s velkým náskokem LPG

Počet míst, kde lze natankovat palivo, je v Česku rekordní, aktuálně činí 4 006 stanic. Nepřibývají ale standardní čerpací stanice nabízející benzín a naftu. Jejich počet za poslední rok vzrostl pouze o jednu na 2 831, zatímco čerpacích stanic LPG neboli autoplynu či propan-butanu přibylo od konce loňského léta 19 na celkový počet 955. Pro srovnání: plnicích stanic CNG je 186. Údaje vyplývají z Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR. Aktuální statistiku publikovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na začátku října.

Podle MPO si je třeba uvědomit, že rostoucí celkový počet neznamená větší hustotu sítě čerpacích stanic. Jejich evidence se vytváří na základě vlastníka, zvláště u veřejných LPG stanic často umístěných v areálech standardních pump tak dochází k tomu, že na jedné adrese bývají evidovány dvě čerpací stanice. „S rozšiřující se sítí LPG stanic se tak dá předpokládat, že takových případů bude přibývat. Hustota čerpacích stanic v Česku patří k nejvyšším v Evropě, takže než aby se zvyšovala, bude se spíše rozšiřovat nabídka různých paliv na stávajících benzínkách,“ předpokládá Ivan Indráček, předseda České asociace LPG (ČALPG).

Na evropských silnicích jezdí více než osm milionů osobních vozidel na propan-butan, což představuje tříprocentní podíl na celkovém počtu. V Česku je situace podobná a na autoplyn jezdí dle odhadů ČALPG asi 170 tisíc vozů. V žebříčku alternativních paliv tak LPG jednoznačně dominuje. „Hlavní předností LPG je, že na rozdíl od jiných alternativ již disponuje prověřenou technologií, infrastrukturou i fungujícím trhem. S patřičnou podporou by mohl jeho podíl na trhu dále růst až na pět procent, což by již v krátkodobém a střednědobém horizontu pomohlo výrazně omezit emise z dopravy,“ vysvětluje Ivan Indráček. „Je třeba zdůraznit, že LPG nemá ambici ostatní alternativní pohony nahradit. Dokud se však více neprosadí vozidla s nulovými emisemi, což je dlouhodobá záležitost, je LPG logickou volbou,“ dodává Ivan Indráček.