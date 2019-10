Tisíce certifikátů EET končí, podnikatelům hrozí pokuta půl milionu.

Na konci tohoto a začátku příštího roku vyprší desetitisíce certifikátů pro EET. Jejich platnost je totiž tři roky a neobnovují se automaticky. Finanční správa proto varuje, aby si živnostníci včas vyměnili certifikát za nový. Podle odborů stát všechny povinnosti "hodil" na podnikatele. V listopadu vyprší podle Finanční správy platnost u 38 tisíc pokladních certifikátů. Dalším desetitisícům skončí v následujících měsících. Jde o podnikatele, kteří si vygenerovali certifikát v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb. Expiruje totiž po třech letech. Finanční správa proto varuje, aby si živnostníci vyměnili certifikát co nejdříve, je to zdarma. Po expiraci to už znovu nejde. Dobu platnosti certifikátu je možné ověřit ve webové aplikaci EET. V ní si podnikatel také může nastavit, aby byl o konci platnosti informován emailem. "Upozorňovací e-maily jsou odesílány v pravidelných intervalech, a to dva měsíce, dva týdny, a pokud nedojde k vygenerování nového certifikátu, tak ještě tři dny před vypršením jeho platnosti," sdělila generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Certifikát EET slouží k autentizaci datových zpráv o tržbách. Pokud by si podnikatel pořídil nový, sice by dál tržby inkasoval, ale Finanční správa by o tom nevěděla. Za nezaslání údajů přitom hrozí až půlmilionová pokuta.

Podnikatelské odbory proto upozorňují na to, že stát veškeré náklady i povinnosti nechává na poplatnících. "Pokud stát vymyslel a uvalil na podnikatele podmínku, musí se postarat o to, aby její plnění bylo možné a komfortní," prohlásil šéf Podnikatelských odborů Radomil Bábek.

Odborům vadí i to, že se stát nesnažil EET zajistit ani po technické stránce. "Hodil malým podnikatelům a živnostníkům na krk oprátku EET," rozčílil se Bábek. Úředníci tak podle něj budou jen inkasovat pokuty a vydělávat na malých a středních podnikatelích.