Bitcoin prohnaný rakouskou školou

„Model, který v dnešních dnech využívají centrální banky, se stává nefunkční,“ říká Saifedean Ammous, profesor ekonomie a autor Standard bitcoinu: Dcentralizovaná alternativa centrálního bankovnictví. Úžasnou a dobře napsanou expozici rakouské ekonomické školy o povaze peněz - na volném trhu - uzavírá několik kapitol zaměřených na technologii a ekonomiku bitcoinu (BTC). Odpovídá na klíčové otázky týkající se digitálních peněz (kapitola 8), k čemu je bitcoin vhodný? (Kapitola 9) a otázky týkající se bitcoinů (kapitola 10).

Profesor Ammous vidí bitcoiny jako další a velmi výkonnou „disruptivní“ technologii, která představuje první skutečnou výzvu pro globální fiatový peněžní systém provozovaný národními státy v posledních desetiletích. Bitcoin je první skutečnou výzvou poté, co moderní stát ustoupil od klasického zlatého standardu.

Při přezkumu práce ekonomů rakouské školy, včetně Mengera, Misese a Rothbarda, Ammous ukazuje, že digitální měna splňuje tři klasické atributy peněz - škálovatelnost, prodejnost a stabilitu.

Dále prostřednictvím jasné technické analýzy prokazuje, že bitcoin je vynikající formou peněz šetřících hodnotu, protože je na rozdíl od veškerého jiného zboží (s výjimkou lidského času) „přísně“ vzácný a nejen relativně vzácný.

Ammous se zabývá i nejzávažnějším problémem současnosti: vztah mezi bitcoiny a fiat centrálním bankovním systémem, s využitím dolaru a zvláštních práv čerpání k vypořádání účtů mezi bankami. V tomto procesu, jak jej navrhuje, jsou transakční náklady na používání bitcoinu jako nevládního média pro vypořádání účtů velmi nízké, zatímco transakční rizika nebo rizika protistrany jsou prakticky nulové.

Dále v knize argumentuje fakty, že vzhledem k tomu, že Bitcoin nadále zhodnocuje jak vůči zlatu, tak fiat měnám, bude pro centrální banky nemožné nadále ignorovat Bitcoin jako rezervu proti vkladům. V rakouské tradici aplikace obecných principů do reálného světa, si Ammous, jak to udělal Hayek ve své „Soukromé peníze: Potřebujeme centrální banku?“, představí, jak by nevládní („decentralizovaná autonomní organizace“), bankovní systém založený na bitcoinech a tokenech blockchainu mohl nahradit aktuální příkazový centralizovaný systém a bitcoiny, prostřednictvím zprostředkovatelů třetích stran („banky“), by byl základem pro poskytování non-fiat trandakcí .

Ammousova vize svobodnější budoucnosti je logickým důsledkem jeho vidění světa, faktu, že Bitcoin výrazně narušuje fiat centrální bankovní systém a přinutil i ty největší hráče se vůči kryptoměnám a blockchanovým technologiím vymezit prostřednictvím restriktivních opatření.

Zdravé peníze, podle Ammouse, vedou k míru a prosperitě, zatímco nezdravé peníze vedou k devastaci:"Pokud je moderní svět starověkým Římem, který trpí ekonomickými důsledky měnového kolapsu ... pak je náš Konstantin Satoshi Nakamoto, Bitcoin je náš solidus, a internet je naši Konstantinopoli." Pro Ammouse slouží bitcoin jako peněžní záchranný člun pro lidi, kteří jsou nuceni obchodovat a spořit v měnových médiích, které vlády neustále znehodnocují. které jednotlivcům umožňují provádět transakce bez povolení ... “

Ammous ''uzavírá argumentem, že bitcoin má pozici globální účetní jednotky, která narušuje fiatový systém centrálního bankovnictví, který modernímu státu umožnil tyranii a destrukci, zřídka možnou v předchozí lidské historii: „Peněžní status je spontánní vznikající produkt lidské činnosti, nikoli racionálně konstruovaný produkt. “