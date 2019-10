Vyhladoví investoři těžaře z amerických břidlic?

Mnoha americkým těžařům ropy z břidlic vysychají přívody peněz. Ohrožuje to růst produkce ropy a samotné těžaře žene k bankrotu, tvrdí Financial Times.

Od menších, nezávislých prospektorů břidličných ložisek se odklánějí investoři do akcií a dluhopisů, které vystrašily nízké ceny ropy. Kohoutky podle analytiků utahují také banky, které asi dále omezí úvěrové schopnosti těchto firem.

Znalci sektoru proto očekávají finanční tíseň, která pravděpodobně vyvolá vlnu fúzí mezi menšími firmami v Permské pánvi a v dalších regionech typických těžbou ropy z břidlic.

Podle Matta Portilla z investiční banky Tudor, Pickering, Holt & Co. Se investoři domnívají, že v odvětví je už trochu moc společností, a raději by viděli větší konsolidaci v sektoru, který by byl zároveň méně zadlužený a lépe by kontroloval kapitálové výdaje.

Po krachu cen ropy z let 2014 a 2015 se americkým producentům ropy a plynu podařilo hned v roce 2016 získat 56,6 miliardy USD na akciových a dluhopisových trzích. V tomto roce získali jenom 19,4 mld. USD, i když produkce americké ropy stoupla v posledních třech letech o více než třetinu.

Zároveň se v tomto roce zvýšil počet bankrotů. Právnická firma Haynes and Boone jich ke konci září napočítala 33, z toho 27 bylo jenom od května. To je skoro stejně jako za celý loňský rok. Žádost o ochranu tento měsíc s poukazem na náročnou dynami v důsledku snížených cen komodit“ podala EP Energy. Dluží 4,6 miliardy dolarů.

A bankroty odrazují správce fondů. Ze zhruba 240 vzájemných fondů, které sledují vysoké výnosy, zhruba tři čtvrtiny nemá do energií investovanou ani desetinu aktiv. To je mnohem méně než neutrální váha 14 %.

Již zmíněné banky mezitím zahajují pololetní revizi a najíždějí na mnohem konzervativnější předpoklady budoucích cen ropy a plynu. Portillo odhaduje, že tato změna povede k 10% - 25% snížení úvěrových nástrojů, kterých by se v příštím roce mohli dočkat finanční slabší těžaři.

Horší finanční vyhlídky se spolu se slabší produktivitou ve vrtech pojí s horšími očekáváními pro růst těžby americké ropy. Většina analytiků očekává pro příští rok zvýšení o méně než milionu barelů denně oproti loňským 1,6 milionu barelů za den. Menší americká těžba by ale automaticky neznamenala zotavení v cenách ropy, protože uvadající světová ekonomiky sráží očekávanou poptávku.

Zdroj: FT