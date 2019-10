Polovina českých domácností nemá rodinný rozpočet

Téměř polovina českých domácností si nevede žádný rodinný rozpočet. Naopak čtyři procenta rodin si rozpočet vedou na týdenní bázi. S výší rodinného rozpočtu své děti seznamuje 16 procent rodičů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro Home Credit mezi více než 800 dospělými i dětskými respondenty.

Ve více než polovině případů rodiče seznamují potomky s rozpočtem v době, kdy je dítěti nejméně 14 let. Častěji se svými dětmi probírají rodinný rozpočet ženy. Příležitostí jsou pak situace, které vyžadují mimořádné výdaje. U nejmladších dětí jsou to pak případy, kdy chtějí něco zbytečného nebo drahého.

Dvě třetiny odkládají peníze stranou

Dvě třetiny rodin si pravidelně odkládají část svého příjmu. "Nejčastěji, přibližně v polovině případů, tuzemské domácnosti volí spořící účet, dvě pětiny peníze nechávají na běžném účtu a 31 procent volí stavební spoření. Doma do obálky ukládá peníze pětina lidí," říká ombudsman společnosti Home Credit Miroslav Zborovský.

Teenageři by měli být u toho

Zejména teenagery by měli rodiče podle ekonomky Marcely Hrubošové do řešení finančního dění v domácnosti vtáhnout. "V tomto věku by již děti měly znát cenu práce i výdaje domácnosti, a začali se učit, jak z výdělku zajistit svůj každodenní život i zajistit se na budoucnost. Že dám teenagerovi i školu praxí a přenesu na něj část plateb za sebe, je tím nejlepším vykročením k jeho dospělosti," dodává.

O svém příjmu se ani s nejbližšími nebaví 22 procent rodičů a deset procent dětí. Děti jsou zdrženlivější při hovorech na téma jejich úvěrů a půjček, které jsou tabu pro 26 procent z nich.

Vedou hypotéky

Šest z deseti domácností využívá nějaký úvěrový produkt. Třetina má hypotéku, 22 procent kreditní kartu a 21 procent hotovostní úvěr. Rodiče svým dětem o zadlužení nejčastěji řeknou, pokud jde o splátky na auto nebo na bydlení. Více půjček než úspor má zhruba 23 procent domácností, více naspořeno má 42 procent rodin.