10 tipů, jak ušetřit v topné sezóně

Babí léto je téměř pryč, a tak je dobré začít myslet na nadcházející topnou sezónu. Jak za topení ušetřit co nejvíc a zároveň mít doma příjemnou pohodu? Dost pro to můžete udělat vy sami, a to bez větší námahy.



Na podzim a v zimě, oproti zbytku roku, více svítíme a navíc topíme. Jestli nechcete být účtem za topnou sezónu nepříjemně překvapeni, snažte se dodržovat pár jednoduchých rad. Váš rodinný rozpočet to ocení!



1. Plaťte za stejnou elektřinu či plyn méně!

V prvé řadě si překontrolujte, jestli za energie neplatíte zbytečně moc. Aktivita se v tomto směru rozhodně vyplatí. Přestože řada obchodníků svým zákazníkům zejména elektřinu zdražila, stále můžete najít výhodnějšího dodavatele, se kterým lze za energie významně ušetřit. Při výběru dodavatele se však nedívejte jen na cenu, ale prověřte si i to, zda se jedná o férovou a spolehlivou firmu s dobrým zákaznickým servisem.



2. Tropy nechte na dovolenou

V českých domácnostech často převládá teplíčko, ale každý stupeň tepla navíc něco stojí. „Jestliže snížíme teplotu v přetopené místnosti jen o jeden stupeň, dojde ke snížení spotřeby energie až o šest procent,“ vysvětluje Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy. Navíc není třeba, abyste měli teplotu v každé místnosti stejnou. S pohodlnou regulací vám pomůžou termostatické hlavice na radiátorech.



3. Zaměřte se na radiátory

Radiátory je před zimou vhodné zbavit prachu a očistit. Vyvarujte se toho, abyste je zakrývali různými ochrannými kryty nebo nábytkem, nesušte na nich ani prádlo. Naopak nepodceňujte pravidelné odvzdušňování, ideálně jednou za tři měsíce. Místnost se jinak nebude dostatečně prohřívat a vy budete mít pocit, že stále topíte málo.



4. „Kouzelná“ fólie

Za topné těleso je dobré umístit reflexní fólii, která odráží teplo zpět do místnosti a zabraňuje tepelným ztrátám. Nejde o žádnou „raketovou vědu“, ale pár korun vám to ušetří.



5. Utěsněte, co se dá

Okna, vstupní dveře či dveře od balkonu opatřete těsněním. Přidejte závěsy, žaluzie nebo rolety, které nebudou topení zakrývat. Ideální je pořídit si nová okna, zateplit střechu nebo fasádu, ale to samozřejmě pokaždé nejde.



6. Časté vypínání topení se nevyplácí

Při odchodu z domova je vhodné teplotu v domácnosti pouze snížit, ne úplně topení vypnout. Jestliže necháte byt vychladnout, o to více pak energie spotřebujete, abyste jej opět vytopili na komfortní teplotu.



7. Čerstvý vzduch pusťte dovnitř i v zimě

Ani v zimě nezapomínejte větrat. Je to důležité pro udržení správného klima v místnostech. Stačí krátké, ale intenzivní větrání, nebojte se udělat i průvan. Pokud byste větrali jen na větračku, ale delší dobu, zdi by se ochladily a museli byste celou místnost v podstatě vytápět znova. Úspory na vytápění přinese i udržení relativní vlhkosti vzduchu, která by se měla pohybovat kolem 40 procent. Při nízké vlhkosti vzduchu totiž máme pocit, že si musíme přitopit.



8. Teplo pěkně od podlahy

Podlahové vytápění zachovává příjemnou tepelnou pohodu v bytě. Navíc může být teplota o 2 až 3 stupně nižší než při klasickém vytápění. To přináší až 15procentní úsporu nákladů.



9. Investujte do nového kotle

Výměna starého kotle za nový zpravidla znamená vyšší účinnost, a tedy nižší spotřebu paliva. U náhrady starých kotlů na pevná paliva se nabízí i využití tzv. kotlíkových dotací. Celkové náklady na vytápění se podle druhu paliva a typu zdroje mohou lišit až o 40 procent.

10. Poraďte se odborníkem

Pokud jste se rozhodli, že výdaje za energie ve svém rodinném rozpočtu zásadně zkrotíte, můžete se obrátit i na energetické poradce. S Vašimi otázkami si hravě poradí odborníci z řad dodavatelů energií, kteří často poskytují individuální poradenství zdarma.