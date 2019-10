Broker Consulting Index podílových fondů: Během září na akciových trzích růst a nižší volatilita

„Celkově drobní investoři profitovali i v září z kladného zhodnocení ve sledovaných druzích fondů , samozřejmě v závislosti na jejich rizikovosti. S výnosy u rizikovějších investic je však vždy spojeno kolísání jejich hodnoty, proto je třeba jejich výsledky hodnotit na daném investičním horizontu. Fondová investice by neměla být krátkodobou spekulací, ale pevnou součástí dlouhodobého finančního plánu jednotlivce či celé rodiny,“ uzavírá Šindelář.

Situace na trhu dluhopisů pak odráží vše výše zmíněné. Na základě oznámeného kvantitativního uvolňování můžeme očekávat další růst cen dluhopisů , který ale bude vykoupen snížením výnosu do splatnosti.

Akciové fondy potvrdily roli investorova favorita, od začátku roku si připsaly 13,7 % v CZK . Velmi dobře si zatím vedou také smíšené a balancované fondy s výsledkem 6,06 % v CZK . Vyplývá to z dat Broker Consulting Indexu podílových fondů za září 2019.

Martin Novák

hlavní analytik Broker Consulting

Martin Novák působí na pozici hlavního analytika od letošního roku, předtím od ledna 2015 byl v pozici investičního analytika, do Broker Consulting nastoupil v roce 2013 na pozici analytika na zajištěné a nezajištěné úvěry a bankovní služby. Na současné pozici je zodpovědný za analýzy investičních a úvěrových produktů pro poradenskou síť, školení a edukaci finančních konzultantů

Svou profesní kariéru zahájil v roce 2010 v jedné tuzemské bance.

Vystudoval bakaláře na Vysoké škole ekonomické v Praze na Národohospodářské fakultě, hovoří anglicky a ve volném čase se věnuje lednímu hokeji.

