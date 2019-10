TREND – Připravena 2. veřejná soutěž v programu TREND, podprogramu 2 „Nováčci“

Publikováno: 21.10.2019 Autor: Odbor komunikace



Na prosinec 2019 je v programu MPO na podporu projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (VaV) TREND připravena 2. soutěž, zaměřená specificky na „nováčky“ ve VaV.

Základní parametry soutěže jsou zveřejněny na webu Technologické agentury České republiky, která jako poskytovatel bude soutěž realizovat: https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/druha-verejna-soutez-5/

Návrhy projektů v této soutěži mohou předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč. Záměrem je podpořit vlastní VaV aktivity v podnicích, které doposud VaV nerealizovaly, nebo v podnicích čerstvě založených (tj. není zde požadavek na dvouletou účetní historii na rozdíl od soutěže v hlavním podprogramu). Podmínka je nastavena tak, aby se do soutěže mohly hlásit i podniky, které s VaV mají teprve úvodní zkušenost formou nákupu služeb od výzkumných organizací a to i tehdy, kdy využily podporu formou tzv. inovačních voucherů (v hodnotě do 1 mil. Kč).

Na rozdíl od soutěže v prvním podprogramu, u „nováčků“ platí, že do projektu musí povinně zapojit jako dalšího účastníka projektu alespoň jednu výzkumnou organizaci. Podíl dotace na způsobilých nákladech projektu se připouští do 80 % celkově za projekt, dále závisí pro každého účastníka na jeho typu (pro výzkumnou organizaci platí max. 90 %).

Připravena je alokace cca 120 mil. Kč na celou dobu řešení projektů (ty mohou být nejvýše 4leté), jednotlivý projekt může získat dotaci do výše 20 mil. Kč, spodní hranice pro výši dotace striktně stanovena není, ale rozpočet projektu musí být přiměřený a dostatečný pro dosažení alespoň jednoho z definovaných druhů aplikovaných výsledků.

Lhůta pro přijímání žádostí je naplánována na 5. prosince 2019 až 5. února 2020. Platné budou lhůty a přesné podmínky, které budou zveřejněny v den vyhlášení na webu TA ČR.