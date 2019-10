Statistiky 2018 potvrzují cíle Inovační strategie ČR: Na výzkum a vývoj vynaloženo rekordních 103 miliard. Srovnali jsme krok s Evropou

Publikováno: 18.10.2019 Autor: RVVI



Podle právě zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj (VaV) vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů.

"Na výzkum šlo v loňském roce rekordních 103 mld. korun. Ještě důležitější je fakt, že se po dlouhé době podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat a přestali jsme navyšovat tzv. nespotřebované výdaje. V praxi to znamená, že na oblast, která zásadně ovlivňuje naši ekonomiku, jde 1,93 % HDP. To je rekordní částka, kterou chceme ještě posílit. V souladu s Inovační strategií směřujeme ke 2,5 % v roce 2025. Tak aby Česká republika skutečně byla zemi pro budoucnost. The Country For The Future," sdělil vicepremiér pro hospodářství a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Finanční ukazatele roku 2018 indikují reálnost naplnění milníků stanovených v Inovační strategii, jmenovitě v prvém Pilíři: Financování a hodnocení VaV, a tím je posílení financování vědy (měřeno jako % HDP) – do r. 2030 usilujeme o postupné dosažení výdajů na VaV ve výši 3 % HDP.

Významnou roli v tomto úsilí dlouhodobě plní vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). V roce 2018 vzrostlo HDP o 5,6 % a veřejné výdaje z ČR vzrostly o rekordních 12 %. K tomuto nárůstu přispěla především RVVI, která se podílí na přípravě návrhu výdajů na VaV ze státního rozpočtu. V posledních letech RVVI usilovala o zvýšení rozpočtu a zároveň o efektivní zacílení těchto veřejných zdrojů, které mají zajistit dlouhodobě stabilní a předvídatelné financování systému s akcentem na posílení institucionálního financování, a dále mají přispět k akceleraci soukromých výdajů na VaV.

Ve výstupech Statistického úřadu můžeme sledovat jednoznačně pozitivní trend zvyšování podílů financování VaV, který je prováděn v podnikatelském sektoru (cca 62 %). Takový výsledek odpovídá dlouhodobé strategii financování výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Přibližujeme se státům jako je např. Rakousko, kde je cca 70 % výdajů na VaV realizováno právě ve firemním sektoru. V daném směřování se ukazuje větší důvěra podniků v investicích do výzkumu, což je způsobeno zejména lepším nastavením a zacílením účelové podpory (programy na podporu aplikovaného výzkumu financované ze státního rozpočtů např. MPO a TA ČR a dalších resortů) a využíváním daňových odpočtů.

Je třeba zdůraznit, že statistiky zatím údaje o nepřímé podpoře soukromým podnikům v daném roce neuvádějí – v roce 2017 dosáhla nepřímá podpora výše 2,52 mld. Kč a nově se bude podporovat inovace i skrze investiční pobídky, které se budou poskytovat pouze subjektům investujícím do výzkumu.

Pozn.: Podíl podnikatelských zdrojů na HDP od roku 2009 vzrostl z 0,63 % HDP na 1,12 %. Tento trend je pozitivní, neboť se snižuje nárok na státní rozpočet.

