Investovat a zhodnocovat své peníze nemusí jen bohatí

Pokud disponujeme nějakými volnými prostředky mimo základní finanční rezervu, řada z nás přemýšlí, jak je co nejlépe zhodnotit a uchránit je alespoň před vlivem inflace. Ta většinou nejlepší možnost, totiž investice do otevřených podílových fondů, ale bohužel zůstane často opomenuta. A to je velká škoda.

Široce rozšířený omyl totiž tvrdí, že investovat do fondů a jejich prostřednictvím třeba do dluhopisů nebo akcií, je výsadou bohatých a pro běžného člověka není. Tak to ale rozhodně není. Na západ od našich hranic to pochopili už dávno, a proto je tam podíl takto uložených prostředků až o desítky procent vyšší než u nás. Přitom začít můžete s pravidelným ukládáním i jen několik stovek korun měsíčně. A míru rizika si vybrat podle cíle spoření (ať už jde o vlastní bydlení, zajištění na stáří, nové auto, studium dětí atd.) nebo vaší povahy. Právě kolektivní investování umožňuje rizika výrazně redukovat a dosahovat vyššího zhodnocení než např. u termínovaných vkladů. Naštěstí se v posledních letech v České republice zájem o investice výrazně zvyšuje. Většina lidí ale tápe, jak vybrat správně a jak při zařizování investice postupovat.

Jako specialista vnímám určitou obavu z řad svých klientů, aby nepřišli o své úspory. Rada je jednoduchá – oslovte kvalifikovaného investičního poradce, který vám vytvoří finanční plán na míru dle vašich možností a potřeb. Vždy jde o to, jak vhodně zvolit produkt. Současný trh nabízí řadu možností, které kromě podílových fondů zahrnují i třeba spořících účty, korporátní dluhopisy, komodity a řadu dalších.

Vyznat se v této nabídce je úkolem dobrého finančního poradce. V praxi se občas setkávám s tím, že klient má doporučený produkt s nevhodným nastavením časového horizontu nebo má mylné představy o výnosu. Vždy je proto potřeba mít na začátku jasně definovaný účel investice. Klient by se také měl zajímat o výši veškerých poplatků. Neváhejte se ptát na přesnou poplatkovou strukturu produktů nebo na přesné znění smluvní dokumentace. Správně vybraný poradce bude vždy připraven vám vše objasnit. Měl by také mít k dispozici analýzy a výstupy z posledních let, aby mohl poskytnout opravdu kvalifikovanou radu. Finanční trh zaznamenal za poslední dobu řadu změn a je potřeba klienta maximálně chránit a vysvětlit mu možná rizika.

A na závěr ještě jedno doporučení - můžete začít třeba jen jedním tématem. Dlouhodobě je ale přínosnější řešit osobní finance podle na míru vytvořeného plánu. Ten by měl být živým dokumentem, který se mění podle životní situace, změn priorit a cílů a samozřejmě aktuálních nabídek finančního trhu. Předpokladem pro jeho vytvoření je i zhodnocení souladu vašich cílů, dosud využívaných produktů a finančních možností (a zjištění případných neshod). Pak naleznete snadněji nejvhodnější řešení pro všechny konkrétní oblasti vašeho finančního plánování, tedy třeba i pro investice…