Fest Čistá Plzeň 2019 zve veřejnost a rodiny s dětmi na den plný zábavy a poučení

Městská společnost Čistá Plzeň, která spravuje odpadové hospodářství v Plzni, připravila na sobotu 26. října pro Plzeňany i návštěvníky západočeské metropole den plný zábavy a poučení. Účastníci této akce s názvem Fest Čistá Plzeň 2019, kterou pořádá společnost poprvé, se například dovědí jak neplýtvat vodou, co do vody nepatří, co lze vyrobit z použitých kartonů od nápojů, jak se znovu využívají plasty nebo hliník a spoustu dalších zajímavostí z oblasti hospodaření s odpady.

„Fest Čistá Plzeň 2019 je součástí komunikační strategie města Plzně a Čisté Plzně v tématu plzeňského odpadového hospodářství. Čistá Plzeň chce Plzeňany inspirovat k aktivnímu přístupu ke snižování tvorby odpadu, k třídění. Tomu odpovídá i slogan kampaně: Čistá Plzeň? Je to na tobě,“ uvedl technický náměstek plzeňského primátora Pavel Šindelář.

„Čisté prostředí kolem nás je věcí nás všech. Záleží na tom, kolik odpadu vyprodukujeme, jestli ho roztřídíme, zda zahodíme odpadky na ulici, nebo zda si dáme tu práci a objemný a nebezpečný odpad předáme do sběrného dvora,“ doplnil Otakar Horák, ředitel městské firmy Čistá Plzeň.

Na sobotu 26. října jsou v areálu společnosti Čistá Plzeň, Edvarda Beneše 23, od 10 do 17 hodin připraveny tvůrčí dílny, kde si děti i dospělí mohou vyrobit například hudební nástroj z plechovek, kopací míček z plastové drti, sliz nebo věci z nápojového kartonu. Děti budou mít k dispozici pracovní listy, které je provedou programem a shrnou poznatky z různých oblastí odpadového hospodářství.

Návštěvníky čekají také oblíbené prohlídky svozové techniky Čisté Plzně, kde si každý může vyzkoušet, jaké to je být popelářem, a jak popelářské auto funguje.

Součástí festivalu je i DEPO CAFFÉ OPRAVÁRNA, kam budou návštěvníci moci přinést k opravě hračky, jízdní kola, elektrospotřebiče, nábytek, nebo třeba zahradní techniku. Mistři DEPO2015 dílen a členové spolku Plzeň na kole pomohou s opravou nebo poradí, kde ji realizovat.

Čistá Plzeň zařadila do programu také exkurze do ZEVO Plzeň (spalovny Chotíkov), kam během dne z areálu firmy a zpět pojede několik autobusů v 10:00, 11:30, 13:00 a 14:30 hodin. Z bezpečnostních důvodů mohou spalovnu navštívit děti nad 10 let. Vzhledem k omezené kapacitě exkurzí je doporučeno přihlášení předem, a to na zákaznické lince Čisté Plzně: 800 441 111.

Odborný program zaštítili kromě Čisté Plzně partneři EKO-KOM, VODÁRNA Plzeň, Tetra Pak, Ball a Replast.

Sobotě určené veřejnosti budou předcházet dva dny připravené na míru základním školám a žákům ve věku 10 až 15 let. Fest Čistá Plzeň 2019 navštíví celkově na 40 tříd, kde je seznámí s nejdůležitějšími poznatky z oblasti odpadového hospodářství. Třídní kolektivy se zároveň mohou hlásit do soutěže o nejlepší projekt s názvem O životě odpadu, kdy nastudují a zmapují životní cyklus konkrétního druhu odpadu. Hlavní cenou je jednodenní výlet pro celou třídu. Školy se mohou zapojit do sběru kovových odpadů v rámci městského pilotního programu. Nejlepší třídní projekt a pořadí škol ve sběru kovů vyhlásí Čistá Plzeň 16. prosince 2019.

Více informací na www.cistaplzen.cz.

Text: Marie Fialová

