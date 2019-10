Spanilá jízda CME pokračuje (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

CME opět představila velmi solidní čísla za třetí kvartál letošního roku.

Dle premiéra Andreje Babiše je třeba postavit nové jaderné zdroje v Dukovanech i Temelíně.

Avast zítra ráno reportuje částečné výsledky za Q3 19.

Evropské akcie zřejmě zahájí dnešní obchodování v červeném.

Spojené státy zveřejní statistiky o průmyslové výrobě a počtu vydaných stavebních povolení a zahájených staveb. V eurozóně budou k dispozici pouze údaje o stavební výrobě.

Hospodářské výsledky dnes reportuje například Morgan Stanley, Honeywell International nebo Philip Morris International.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akcie středeční seanci uzavřely s mírnými ztrátami. Průmyslový Dow Jones přišel o 0,1 %, S&P 500 klesl o 0,2 % a technologický Nasdaq odevzdal 0,3 %. Zřejmě největším včerejším zklamáním byly maloobchodní tržby, které nečekaně propadly, zatímco tržní konsensus naznačoval jejich růst. Začátek výsledkové sezóny je zatím vcelku solidní. Včera k němu přispěly hospodářské výsledky Bank of America nebo Netflixu.

Obchodování v asijsko-pacifickém regionu přineslo smíšené výsledky. Zisky ani ztráty však nedosahovaly extrémních hodnot. Nejhůře se dařilo australské burze, která zakončila seanci o 0,8 % níže než včera. Naopak nejvyšší zisky si odnášejí obchodníci v Hongkongu, kde index povyskočil o 0,6 % výše.

CME

Mediální skupina CME zveřejnila další sadu příznivých výsledků hospodaření. Zatímco tržby v souladu s konsensem meziročně rostly o více jak jedno procento, výrazně lepšího výsledku jsme se dočkali u ostatních položek výsledovky. OIBDA se zvýšila o více jak 15 % na 41,4 mil. USD, když naše očekávání předčily s výjimkou Bulharska všechny trhy. OIBDA marže ve Q3 19 vzrostla o vysokých 3,7 pb na 29,8 %. Díky další zářijové splátce dluhu ve výši 50 mil. EUR (letos celkově 150 mil. EUR) dosáhl čistý dluh vůči OIBDA úrovně 2,5násobku oproti 3,5x na začátku roku.

Co-CEO Michael Del Nin uvedl, že vynikající výsledky opět umožňují zvýšit guidance pro letošní OIBDA, a to již potřetí v letošním roce. CME se dále těší vysoké tvorbě volného cash flow, kterým je schopna snižovat zadlužení. Druhý Co-CEO Christoph Mainusch dodal, že se povedlo zvýšit sledovanost vlastních televizních stanic v hlavním vysílacím čase ve všech zemích. Na třech segmentech si pak CME upevnila svoji vedoucí pozici nárůstem náskoku oproti nejbližšímu konkurentovi.

Výsledky jsou pro nás milým překvapením. Managementu se nadále daří snižovat zadlužení vysokou tvorbou volného cash flow. Pro další vývoj budou zajímavé především informace ohledně možné výplaty dividendy a potenciálním novém vlastníkovi skupiny. Na dnešní čísla očekáváme pozitivní reakci akcií.

ČEZ

Premiér Andrej Babiš včera na jednání sněmovního výboru pro evropské záležitosti uvedl, že je třeba postavit nové bloky v obou nynějších jaderných elektrárnách, a to i přes to, že by Česká republika měla porušit evropské právo. Dle něj je pro zemi prioritou energetická bezpečnost.

Současná státní energetická koncepce počítá s výstavbou jednoho až dvou nových jaderných bloků v Dukovanech i Temelíně. Jaká konkrétní ustanovení by mohla ČR porušit však premiér neuvedl. Zřejmě by se mohla dotýkat nepovolené státní podpory.

Avast

Technologická společnost Avast zítra zveřejní své kvartální výsledky hospodaření. Jako obvykle výsledky za první a třetí kvartál by měly být stručnější a ne až tak informačně nabité jako pololetní a celoroční údaje.

Třetí kvartál by měl dle prezentací Avastu patřit z dlouhodobého hlediska k těm silnějším. Nicméně jedná se pouze o jednotky procent v porovnání s ostatními kvartály. Pro Q3 19 očekáváme, že upravené tržby nejvíce porostou jako vždy díky přímému spotřebitelskému segmentu a měly by dosáhnout výše 221,1 mil. USD. Dále by měly dobíhat synergické efekty z proběhlých akvizic společností AVG a Piriform, a to formou mírného snižování nákladů a současného růstu tržeb díky cross-sellingu produktů v nově získané uživatelské základně. Celkově by měl Avast pokračovat v nastoleném solidním růstu z minulých let a vytvářet další přidanou hodnotu akcionářům.