CENTURY 21: V Praze vzrostly nájmy r/r o 8 %, bytů ale nedostatek není

V Praze došlo k meziročnímu zvýšení cen nájmů v průměru o 8 %. Obecně se ale nedá říci, že by byl nedostatek nabídek nájemních bytů, na trhu chybí hlavně garsonky a 1 + kk.

Naopak velmi dobrá je nabídka nájemních bytů v kategorii 3 + kk nebo 3 +1, větší byty obecně nejsou tolik žádané, přesto jejich nabídky mizí rychleji než dříve. I kvůli stále stoupajícím cenám bytů, volí totiž lidé právě raději levnější byty o menší výměře. „Ceny nájmů jsou ale velmi různorodé a je zavádějící uvádět průměr, 1 + kk lze pronajmout za 8 tisíc ale i za 25 tisíc. O ceně rozhoduje především poloha, typ nemovitosti (novostavba, panel, cihla, bytový dům) a vybavení. V neposlední řadě také vzdálenost od MHD, především od metra,“ říká provozní ředitel CENTURY 21 Czech Republic Tomáš Jelínek a dodává: „tempo růstu nájemného kopíruje tempo růstu cen bytů. Předpokládá se pokračující stagnující nabídka a vyšší poptávka u tržního nájemného. Tento trend ve velkých městech bude nadále tlačit na pokračující mírný růst cen nájemného.“ Ve společnosti CENTURY 21 je průměrná cena měsíčního nájmu vybaveného bytu do 40 m2 cca 14 tisíc, 2+1 pak okolo 20 tisíc. Ale čím je byt blíže centru, tím je cena vyšší, a to až dvojnásobně. Pro srovnání v roce 2014 byla cena za 40 m2 cca 8000 Kč.

Připlatíte si za novostavbu s garážovým stáním

Novostavby jsou v nabídce nájemních bytů poměrně časté, ale zde jsou ceny vyšší minimálně o 30 %, v některých případech ale až 100 %. „V tomto segmentu rozhoduje rok kolaudace a lokalita, což souvisí s pořizovací cenou za čtvereční metr. Garáže, tedy spíše garážové stání, navyšují cenu opět o cca 15 – 20 %. A cena se zvyšuje směrem k centru,“ říká Tomáš Jelínek.

Rostoucí ceny v Praze zároveň zvyšují ceny nájmů i v okolí metropole, kde je pak ale i velká poptávka po pronájmech rodinných domů, nebo jejich částí.

V Praze se od začátku roku prodalo zhruba 2500 nových bytů (zdroj: Trigema), ale to není skutečnost postavených, zkolaudovaných bytů, která klesá (viz graf níže). Očekává se, že za dalších deset let naroste počet obyvatel v Praze o 90 až 140 tisíc a odhadujeme že za stejnou dobu se může postavit 40 tisíc bytů a to je i odpovědí na možný vývoj cen bytů.

Od záměru k výsledku postavit byt v Praze trvá cca 10 let, tedy plány dneška říkají, kolik bytů bude za 10 let. „Nicméně do tohoto faktoru vstupují i další věci, jako je dosažitelnost hypoték, politická a ekonomická stabilita, dnes i zdanění. Musíme si uvědomit, že většina navrhovaných regulací, včetně navrženého navýšení daně z nemovitosti nebo vyšší zdanění druhého a dalšího bytu jednoho vlastníka (což zaznívá z některých politických stran), se přímo promítne do výše nájmů a zaplatí to právě ti, kteří na vlastní byt nedosáhnou. A v Česku je vlastní bydlení velmi nedostupné. Na byt se vydělává zhruba 11 let, což je téměř nejdéle v Evropě, třeba v Německu s průměrným platem na stejný byt vyděláte za 4 roky,“ uzavírá Tomáš Jelínek z CENTURY 21 Czech Republic.