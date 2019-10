Víkendář: V „rovnostářské“ Číně se zvyšuje nerovnost, stranictví se vyplácí

V Číně došlo během posledních 40 let k nebývalé ekonomické a sociální transformaci. Jak na stránkách VoxEU tvrdí ekonomové Li Yang, Filip Novokmet a Branko Milanovic, tyto změny přinesly velký růst bohatství lidí žijících ve městech, ale také rostoucí příjmovou nerovnost. Jejich studie se zaměřuje i na to, kdo tvoří dnešní čínské elity a jaký je jejich vztah k vládnoucí komunistické straně.



Yang a jeho kolegové tvrdí, že čínská transformace představuje v historii ojedinělý jev a „nikdy předtím taková spousta lidí nezbohatla během tak krátké doby“. V roce 1978 dosahoval totiž čínský produkt na hlavu hodnoty 1 500 dolarů, v roce 2015 to bylo asi 12 000 dolarů. Například ve Velké Británii se tento ukazatel zvedl z 3 000 dolarů na počátku průmyslové revoluce na úroveň 12 000 dolarů v roce 1953. Takže Britům trvalo jedno a půl století menší zvýšení příjmů, než jakého dosáhla Čína za 40 let. Změny v této zemi navíc podobné ukazatele, jako je produkt na hlavu, popisují jen velmi povrchně, protože jejich hloubka je veliká. Týká se to i toho, jak se měnily zmíněné elity.





Ekonomové tvrdí, že podíl příjmů 5 % nejbohatších lidí se v Číně zvýšil z 13 % v roce 1988 na 20 % v roce 2013. Tato čísla jsou pak „potvrzením toho, co ukazují jiné studie“. Pohled na průzkumy, které rozdělují společnost do šesti základních společenských skupin, pak ukazuje na významný posun ve složení elit. Ten je zřejmý z následujícího grafu, podle kterého v roce 1988 tvořili nejbohatší skupinu společnosti zejména zaměstnanci a úředníci, ale v roce 2013 už to byli podnikatelé a vlastníci firem:„Zajímavou otázkou je, jak moc v Číně rozhodují stranické vazby, protože jde de facto o stát jedné strany ,“ píše Yang. Dodává, že oficiálně je Čína zemí, kde se vláda stará zejména o ty nejchudší. Nicméně v praxi je zřejmé, že roste vliv a význam dobře vzdělaných lidí a také podnikatelů. Podíl členů strany v elitní skupině nyní dosahuje 30 %, u 1 % nejbohatších lidí to je 25 %. Jde o přibližně stejné úrovně jako v roce 1988. A jak ukazuje následující graf, příjmy straníků se ve skupině s nejvyššími příjmy od roku 1988 výrazně zvýšily (na rozdíl od dalších dvou příjmových skupin. Graf konkrétně ukazuje poměr jejich příjmů k průměrnému příjmu v dané skupině. Pokud tedy hodnota dosahuje jedné, má straník v dané skupině stejný příjem jako její průměrný člen (a tudíž také jako nestraníci):Ekonomové tedy tvrdí, že transformace vedla k růstu bohatství městské společnosti, ale také ke zvýšené příjmové nerovnosti. Elity definované jako skupina s 5 % nejvyšších příjmů nyní mají mnohem větší podíl na celkových příjmech než v roce 1988. Tyto elity mají také lepší vzdělání a asi třetinu z nich tvoří straníci. „Členství ve straně se u nejbohatší skupiny monetárně vyplácí,“ dodávají ekonomové s tím, že to může být dáno pouze tím, že straníci mají větší ambice a schopnosti.Zdroj: VoxEU